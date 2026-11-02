강원농협 ‘2026년 강원 농협발전상생협의회’ 개최

농협중앙회 강원본부(본부장 김병용)는 2일 정선군 일원에서 범농협 임직원 40여 명이 참석한 가운데 계통 간 소통과 협력 강화를 위한 ‘2026년 강원 농협발전상생협의회’를 개최했다.

강원 농협발전상생협의회는 지역 농축협, 중앙회, 경제지주, 농협은행 및 계열사 직원들로 구성된 협의체로, 계통조직 간 상호 이해증진과 협력적 조직문화 정착을 위해 운영되고 있다.

ⓒ농협강원본부

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이날 협의회에서는 현장의 다양한 의견을 공유하고 우리 농축산물 소비 확대와 농촌 활력 제고 등 공동 현안에 대한 협력방안을 논의했다.

아울러 농업·농촌 가치에 대한 국민적 공감대 형성을 위해 추진 중인 ‘농심천심운동’의 주요 실천사례를 공유하고, 정선군 농촌관광 체험 프로그램에 참여해 우리 농산물 소비촉진과 지역경제 활성화의 필요성을 되새겼다.

김병용 본부장은 “농협은 농업인과 지역사회의 발전이라는 공동의 목표를 가지고 있다”며 “앞으로도 서로의 경험과 의견을 나누고 긴밀히 협력해 농업인과 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.

강원농협은 현장의 목소리를 적극 수렴하고 우수사례를 공유하는 등 협의회 운영을 내실화해 농업인 실익 증진과 지역사회 발전에 힘쓸 계획이다.

농심천심운동은 농업·농촌의 가치에 대한 국민적 공감대를 높여 지속 가능한 농업·농촌을 만들려는 농협 주도의 범국민 참여 운동이다. 농업 가치 캠페인과 국민 참여, 농산물 소비 촉진, 영농 인력 공급, 미래농업 육성, 농촌 재생 등을 추진하고 있다.