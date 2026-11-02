아산시, 지역사회보장계획 평가 우수상…8년 연속 우수 지자체

▲아산시청사 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 아산시가 지역사회보장계획 평가에서 8년 연속 우수 지자체로 선정됐다.

아산시는 보건복지부가 주관한 ‘2025년 지역사회보장계획 시행결과 평가’에서 우수상을 받았다고 2일 밝혔다.

이번 평가에서는 전국 지방자치단체를 대상으로 제5기 지역사회보장계획(2023~2026년)의 2025년도 연차별 시행계획 추진실적과 성과를 종합적으로 심사했다.

아산시는 ‘시민참여로 만드는 행복도시, 아산’을 목표로 생애주기별 복지서비스 확대와 복지사각지대 발굴, 민관협력 활성화 등을 추진한 성과를 인정받았다.

대표적인 사업은 외국인주민과 다문화가족 맞춤형 정착지원, 청년행복도시 조성을 위한 ‘나와유’, 임산부 100원 행복택시 운영 등이다.

특히 지역사회보장협의체를 중심으로 공공기관과 민간단체, 전문가, 주민이 참여하는 협력체계를 구축하고 복지사업의 추진상황을 지속적으로 점검해 왔다.

이를 통해 지역 특성과 시민수요를 반영한 복지정책을 추진하고 계획 수립부터 시행·평가까지 체계적인 성과관리를 강화했다.

아산시는 이번 수상으로 2018년부터 8년 연속 지역사회보장계획 평가 우수 지자체에 이름을 올렸다.

아산시 관계자는 “이번 수상은 시민의 복지증진을 위해 행정과 민간이 함께 노력한 결실”이라며 “앞으로도 다양한 복지수요에 적극 대응하고 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다”고 말했다.