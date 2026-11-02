양주시, 하나로마트 양주점 폐점 재검토 촉구

ⓒ양주시

양주시는 하나로마트 양주점 폐점 추진에 반대하는 지역사회의 뜻을 모아 농협경제지주에 폐점 결정 재검토와 지속 운영을 공식 건의했다고 2일 밝혔다.

시는 최근 농협경제지주 측에 양주시장 명의의 건의문과 시민·농업인 등 1만 8981명이 참여한 폐점 반대 서명부를 전달했다.

이번 건의는 하나로마트 양주점 폐점으로 발생할 수 있는 지역 농업인의 판로 상실과 소득 감소, 입점 상인 및 근로자의 생계 위축, 시민 불편 등을 예방하기 위해 추진됐다.

양주시는 건의문에서 하나로마트 양주점이 지역 농산물의 안정적인 판로이자 생산자와 소비자를 연결하는 핵심 유통 거점으로서 지역경제에 중요한 역할을 해 왔음을 강조했다.

특히 단순한 경영 효율성만을 앞세운 폐점은 농협의 공익적 역할과 지역사회 상생 가치를 훼손할 수 있다는 우려를 전달했다.

정덕영 양주시장은 “하나로마트 양주점은 경기북부 농업인의 농산물 판로이자 지역주민의 일자리와 시민 생활을 뒷받침하는 소중한 상생 공간”이라며 “농협은 지역 농민과 시민들이 겪게 될 어려움을 깊이 헤아려 폐점 결정을 재검토하고, 지속 운영을 위한 실질적인 경영 정상화 방안을 마련해 주길 바란다”고 말했다.

양주시는 앞으로도 농협 측과 협의와 소통을 이어가며 하나로마트 양주점의 지속 운영을 위해 적극 대응하고, 지역 농업인과 시민의 피해를 최소화할 수 있도록 노력할 계획이다.