재경고창군민회, 신임 회장에 정재봉 회장단협의회장 만장일치 추대

▲재경고창군민회는 신임 회장 선출을 계기로 향후 정기총회 및 이 취임식 일정을 확정하고 수도권 거주 고창 향우들의 결속을 다진다. ⓒ재경고창 군민회

재경고창군민회가 지난달 29일 차기 군민회를 이끌어갈 신임 수장으로 정재봉 재경 회장단협의회장을 만장일치 추대했다.

이날 이사회에는 군민회 주요 관계자 및 읍·면 향우회 대표들이 참석해 차기 회장 선출 안건을 심의했으며, 신임 임원진도 선출했다. 수석 부회장에는(정순섭 부안면).상임부회장에는 최영선(심원) 씨가 선임됐다.

또한 감사에는 조용수(부안) .이선수(성내). 심현민(무장).씨등 3명이 선출 됐으며, 사무총장에는 성북구의회 의장출신의 정형진(성송) 씨가 선임됐다.

정재봉 신임 회장은 그동안 재경 회장단협의회 고창군민회장이라는 중책을 맡게 되어 깊은 책임감을 느낀다"며 "앞으로 굳건한 네트워크를 바탕으로 재경 향우들의 우의 증진은 물론, 고향 고창과의 다각적인 상생 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, 재경고창군민회는 신임 회장 선출을 계기로 향후 정기총회 및 이 취임식 일정을 확정하고 수도권 거주 고창 향우들의 결속을 다지는 다양한 활동을 이어갈 계획이다.