제2대 태백시시설관리공단 이사장에 이경숙 전 태백시의원

태백시가 2일 태백시청 투자상담실에서 제2대 태백시시설관리공단 이경숙 이사장에게 임명장을 수여했다.

이경숙 신임 이사장은 태백시시설관리공단 임원추천위원회의 공개모집과 심사 과정을 거쳐 최종 임명됐다.

▲제2대 태백시시설관리공단 이경숙 이사장 임명장 수여식. ⓒ태백시

이경숙 이사장은 2022년부터 2026년까지 제9대 태백시의회 의원으로 재직했다.

태백시는 이경숙 이사장이 의정활동 경험과 지역 현안에 대한 이해도를 바탕으로 조직 운영과 재정 건전성 제고를 이끌 적임자라고 평가했다.

이경숙 신임 이사장은 "공공시설물의 전문적이고 체계적 관리를 통해 시민 삶의 질을 향상하겠다"며 "지속 가능한 발전을 추구하는 공단으로 거듭나도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

이상호 태백시장은 "지역 특성과 현실에 부합하는 사업 영역을 개척해 달라"며 "투명하고 책임 있는 경영으로 태백시 발전과 시민 복리 증진에 최선을 다해달라"고 당부했다.

태백시시설관리공단은 이번 제2대 이사장 취임을 계기로 조직 안정을 도모하고 공공서비스 품질 향상을 위한 경영혁신에 나설 방침이다.