황이주 울진군수, 이재명 대통령에 3대 현안 건의

황이주 경북 울진군수가 지난달 31일 청송군을 방문한 이재명 대통령을 만나 농어촌 기본소득 시범사업 선정과 광역교통망 확충 등 지역 3대 핵심 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.

황 군수는 이날 농어촌 기본소득 시범사업 현장 방문차 청송군 진보면을 찾은 이 대통령에게 ▲농어촌 기본소득 시범사업 울진군 선정 ▲청송IC~후포 간 고속도로 연결 ▲국도 36호선 4차로 확장을 건의했다.

농어촌 기본소득과 관련해서는 원전 10기 규모의 에너지 기반을 통해 국가 전력 공급에 기여해 온 울진의 특수성을 설명하고, 원전 관련 재원을 활용한 기본소득의 지속 가능성을 강조했다.

청송IC~후포 간 고속도로 연결은 내륙과 동해안을 잇는 교통망 확충을 통한 관광·물류 활성화와 지역경제 발전을 위해 필요하다는 점도 전달했다.

또 국도 36호선 4차로 확장에 대해서는 주민 교통 편의 개선은 물론 원전 사고 등 비상상황 발생 시 신속한 주민 대피와 긴급 수송을 위한 안전 기반시설이라는 점을 강조했다.

울진군에 따르면 이 대통령은 특히 청송IC~후포 간 고속도로 연결사업의 소요 사업비를 질문하는 등 관심을 보였다.

황 군수는 앞서 송미령 농림축산식품부 장관과 이영수 비서관에게도 농어촌 기본소득 시범사업의 울진군 선정 필요성을 설명했다.

황 군수는 “국가 에너지 안보에 기여해 온 울진에 상응하는 국가 차원의 투자와 지원이 필요하다”며 “군민의 삶과 안전에 직결된 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 말했다.