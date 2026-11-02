한국산업단지공단, 네이버 ‘나란히 가게’서 '2026 산업단지 공장직구 기획전' 운영

한국산업단지공단(이하 산단공단)은 산업단지 입주 중소기업의 온라인 판로 확대를 위해 오는 12월 31일까지 네이버 ‘나란히 가게’에서 '2026 산업단지 공장직구 기획전'을 운영한다고 밝혔다.

이번 기획전은 지난 9월 대구 엑스코에서 열린 '제2회 대한민국 산업단지 수출박람회(KICEF 2026)' 구매상담회의 후속 판로지원 사업으로 마련됐다.

▲산업단지 공장직구 기획전 홍보 이미지ⓒ한국산업단지공단 제공

당시 산단공단은 한국산업단지경영자연합회(KIBA), 한국중소벤처기업유통원과 함께 산업단지 입주기업 등 46개사를 대상으로 국내 유통사 현직 상품기획자(MD)와 총 100회의 구매상담을 진행한 바 있다.

이후 상담 참여기업 가운데 온라인 판매에 적합한 소비재 기업을 선별해 이번 기획전 참여를 지원했다. 식품·화장품·생활용품 등 산업단지 입주기업 14개사가 참여하며, 네이버의 중소상공인 상생 플랫폼인 ‘나란히 가게’를 통해 우수제품을 소비자에게 선보인다.

기획전에서는 참여기업의 제품을 대상으로 20% 할인쿠폰 등 판촉 혜택을 제공한다. 이를 통해 소비자는 산업단지 기업의 다양한 제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있고, 참여기업은 네이버를 통한 온라인 판매와 제품 홍보 기회를 확보할 수 있다. 할인쿠폰은 지원 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

‘산업단지 공장직구’는 산업단지 입주기업이 생산한 제품을 온라인 기획전을 통해 소비자에게 직접 소개하는 판로지원 프로그램이다. 자세한 내용은 네이버 쇼핑 ‘산업단지 공장직구 기획전’ 페이지 (https://shopping.naver.com/event/6ad019f523ef3a65b6d4fa83?tr=prosol) 또는 홍보 포스터의 QR코드 접속을 통해 확인할 수 있다.

최철호 KIBA 회장은 "산업단지 입주기업들이 우수한 제품을 생산하고도 새로운 판로를 확보하는 데 어려움을 겪고 있다”며, "이번 기획전이 입주기업의 제품 경쟁력을 널리 알리고, 온라인 시장 진출과 매출 확대로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김대자 한국산업단지공단 이사장은 “우수한 제품을 생산하고도 판로 확보에 어려움을 겪는 산업단지 중소기업에 온라인 시장은 새로운 기회가 될 수 있다”며, “앞으로도 민간 유통플랫폼 및 유관기관과 협력을 확대해 산업단지 기업의 우수제품이 더 많은 소비자와 만날 수 있도록 판로 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.