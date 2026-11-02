[속보] '유시민 임기' 발언에 김종인 "노무현 정권 말기 같은 상황 맞을 수도"

더불어민주당과 국민의힘에서 비상대책위원장을 지냈던 김종인 전 위원장이 민주당이 변화가 없다면 과거 노무현 정권 말기와 같은 사태를 맞이할 수 있다는 전망을 내놓았다.

김 전 위원장은 2일 문화일보 유튜브 채널 <허민의 정치카페>에 출연해 "지금 이재명 대통령에게 반기를 드는 유시민, 김어준, 추미애, 정청래 등 진보측 인사들 대부분은 노무현 전 대통령과 함께 정치에 뛰어든 사람들로, 이재명 대통령이 자기들을 등한시한다고 생각하는 것 같다"며 "이런 식으로 (내분이 계속) 간다면 노무현 정권 말기와 같은 상황을 맞이할 수도 있다"고 했다.

김 전 위원장은 "노 전 대통령이 민주당을 나와 열린우리당을 만들었고, 결국 (당이) 파괴되버리는 결과를 맞았다"며 "지금 민주당 사람들은 현실에 급급해 2028년 총선을 어떻게 치를 것인가하는 생각이 없는 것 같다"고 했다.

김 전 위원장은 "만일 다음 총선에서 민주당이 다수당이 되지 못할 경우 지금 자기들이 국회를 장악한 것과 같은 일은 지금의 야당인 국민의힘이 똑같이 하지 않겠느냐"고 했다.

김 전 위원장은 유시민 작가가 이재명 대통령이 임기를 다 채우지 못할 가능성을 언급한 것과 관련해 민주당이 총선에서 승리하지 못할 경우 "그런 현상이 올 수도 있는 것"이라며 "박근혜, 윤석열 전 대통령이 저렇게 된 것처럼 여소야대가 되면 그처럼 될 수 있다고 생각해야 한다"고 했다.

앞서 유시민 작가는 '친명'으로 분류되는 유투브 채널에 출연해 "이 대통령 자신이 1년 반 동안 자기 자신을 고립시키는 길로 계속 왔다. 그 결과가 진영의 해체다. 국정 수행 지지율이 낮으면 낮을수록 대통령이 원래 자기가 이루고자 한 바를 못 이룰 가능성이 커진다. 극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 말한 바 있다.

김 전 위원장은 조희대 대법원장 탄핵론에 대해 "대법원장에 대한 국정조사나 탄핵은 근거가 매우 희박하다"며 "아무리 헌법재판소가 현 집권세력에 유리하게 인원이 구성돼 있다고 해도 법관의 양심상 탄핵은 절대 인용될 수 없을 것이라고 본다. 민주주의의 삼권 분립이라는 기본 원칙을 파괴하면 결국 반헌법적, 반민주적 세력으로 낙인찍힐 수 밖에 없다"고 말했다.