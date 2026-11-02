대구시, ㈜이수페타시스·달성군 등과 대구국가산업단지 내 7공장 신설 협약

▲ 대구시와 이수페타시스 투자협약식ⓒ대구시 제공

대구시는 2일 산격청사에서, AI 가속기와 네트워크 장비 등에 적용되는 고사양 인쇄회로기판 제조기업인 ㈜이수페타시스·달성군 등과 대구국가산업단지 내 7공장 신설을 위한 민선9기 최대 규모 투자협약을 체결했다.

이번 협약은 ㈜이수페타시스가 대구국가산업단지 내 5만 1천평 부지에 5천억 원을 투자해 신규공장을 건립하는 것으로 고성능 인쇄회로기판(PCB) 수요 증가에 선제적으로 대응하고 기업의 지속적인 성장을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

인공지능(AI)이 산업 전반의 변화를 이끄는 가운데 글로벌 빅테크 기업들의 AI 투자 경쟁이 치열해지면서 대량의 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하기 위한 고사양 인쇄회로기판의 중요성도 커지고 있다.

초고다층 인쇄회로기판(MLB) 분야의 세계적 기업인 ㈜이수페타시스는 독보적인 기술력과 품질을 바탕으로 글로벌 하이엔드 시장을 선도하고 있으며, 이번 7공장 투자를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

7공장 준공 후 제품 양산이 본격화 되면 단순한 생산시설 확충을 넘어 대구가 글로벌 첨단 제조 거점으로 도약하는 데 기여할 것으로 전망된다.

㈜이수페타시스는 1972년 대구 달성1차산업단지에 설립된 ‘대구기업’으로 현재 1~5공장은 달성1차산업단지에, 6공장은 달성2차산업단지에 위치하고 있다. 5공장은 약 4천800억 원을 투자해 2028년 준공 후 본격 양산에 들어갈 예정이며, 6공장은 약 600억 원을 투자해 준공 후 생산 준비중에 있다. 여기에 이번 7공장까지 대구에 신설함으로써 지역에 성장 기반을 더욱 확고히 다지게 됐다.

㈜이수페타시스가 대구에 다시 대규모 투자를 한 배경에는 대구시가 기업의 투자일정에 맞춰 전력·용수공급과 폐수처리 등 기반시설 확충을 추진하고, 원스톱 기업투자 지원체계를 통해 인허가 등 행정절차를 신속히 지원하는 등 적극적인 투자 환경 조성에 나선 점이 주요 요인으로 알려졌다.

대구시는 이번 대규모 투자를 지원하기 위해 국가산단 폐수처리장을 증설해 처리용량을 2배로 확대(5천 톤/일 → 1만 톤/일)하고, 반도체, 이차전지 등 첨단업종의 생산공정에서 발생하는 고농도 폐수의 기업 자체 처리 부담을 완화하기 위해 처리 공정도 고도화 할 계획이다.

또 현행 투자보조금제도가 선행 투자의 정산이 끝나기 전에는 후속 투자보조금을 신청할 수 없어 글로벌 시장 변화에 대응해 적기 투자하는 데 제약이 발생할 수 있음에 따라, 대구시는 선행 투자보조금 정산 전에도 후속 투자보조금을 신청할 수 있도록 제도개선을 건의했고 산업통상부도 긍정적으로 검토 중에 있다.

대구시는 앞으로도 기업의 생산활동에 지장이 없도록 기반시설을 선제적으로 확충하고, 달성군과 협업해 인허가 등 행정절차를 신속히 지원하는 한편 기업의 규제와 애로사항을 적극 해소해 안정적인 투자환경을 조성해 나갈 계획이다.

㈜이수페타시스 최창복 대표이사는 “대구시가 투자일정에 맞춰 기반시설을 공급하겠다는 강한 의지를 보여줬고, 기존에 경험한 대구시의 원스톱 기업투자 지원체계를 통한 신속한 지원이 투자 결정에 큰 역할을 했다”며 “이번 투자로 초고다층 인쇄회로기판 시장에서 세계 최고 수준의 기술력과 품질을 유지해 글로벌 지배력을 강화하고, 대구경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.

추경호 대구시장은 “㈜이수페타시스의 이번 투자는 AI시대 핵심 반도체 부품의 생산기반을 확충하고 대구의 첨단 제조산업 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “AI시대가 열어준 성장 기회를 발판 삼아 누구도 넘볼 수 없는 강력한 ‘경제적 해자(Economic Moat)’를 갖춘 기업이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.