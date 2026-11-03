농가 후원에 부녀회 손맛 더했다…횡성서 퍼지는 사랑의 김장 나눔

횡성군이 저소득 취약 가구의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 사랑의 김장 나눔에 나섰다.

횡성군은 오는 11일까지 관내 9개 읍면을 순회하며 저소득층 지원 김장담그기 사업을 추진한다.

▲사랑의 김장 나눔. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 "배추를 후원한 청일배추작목반과 김장 나눔에 힘써 준 횡성군새마을부녀회 회원들에게 감사하다"며 "이웃들의 정성이 담긴 김장김치가 어려운 가정에 따뜻한 힘이 되길 바라며 횡성군에서도 취약계층을 세심히 살피겠다"고 말했다.

이번 사업은 사업비 7,000만 원을 들여 기초생활수급자·차상위계층·독거노인 등 900가구에 가구당 10kg 이상의 김장김치를 전달하는 행사다.

▲사랑의 김장 나눔. ⓒ횡성군

횡성군새마을부녀회가 직접 김치를 버무리고 대상 가구를 찾아 전달을 맡는다.

지역 농가의 따뜻한 손길도 더해졌다.

▲사랑의 김장 나눔. ⓒ횡성군

청일배추작목반은 정성껏 키운 배추 3,000포기를 무상 후원하며 이웃사랑에 동참했다.

새마을부녀회원들의 다정한 봉사와 농가의 나눔이 어우러져 추운 겨울을 앞둔 이웃들에게 따뜻한 온기를 전하고 있다.

김장 나눔은 2일 갑천면을 시작으로 우천면, 횡성읍, 공근면, 청일면, 안흥면, 서원면, 강림면, 둔내면 순으로 이어진다.