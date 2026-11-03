강원도내 최초 아동친화 재인증 횡성군, 전 직원 ‘아동 권리’ 교육

강원특별자치도 내 최초로 유니세프 아동친화도시 상위 단계 인증을 받은 횡성군이 전 직원을 대상으로 아동 권리 교육을 실시했다.

횡성군은 공직사회 전반에 아동 권리 존중 인식을 심고 아동 친화적 행정서비스 기틀을 다지기 위해 3일 군청 대회의실에서 교육을 진행했다.

▲전 직원을 대상 아동 권리 교육. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 "횡성군이 도내 최초로 아동친화도시 재인증을 획득한 만큼 아동이 존중받는 도시를 만들기 위해 공직자부터 올바른 이해와 감수성을 갖추는 것이 중요하다"며 "전 공직자가 아동을 권리 주체로 존중하는 행정을 구현하고 업무 현장에서 가치를 실천해 달라"고 당부했다.

이번 교육은 아동을 독립된 인격체이자 권리의 주체로 존중하는 인식을 확산하고 군정 전 분야에서 아동 권익을 고려하는 행정 문화를 조성하기 위해 마련했다.

▲전 직원을 대상 아동 권리 교육. ⓒ횡성군

특강은 염건령 가톨릭대학교 교수를 초청해 진행했다.

전 직원이 참여해 아동 권리의 기본 개념과 중요성을 되새기고 일상 업무 속 실천 방안을 모색했다.

횡성군은 이번 교육으로 공직자들의 아동 권리 감수성을 높이고 각 부서 주요 정책을 아동 눈높이에서 점검할 계기를 마련하기로 했다.

아동의 안전과 의견을 존중하는 행정 공감대를 넓혀 아동이 건강하고 행복하게 성장하는 지역사회를 만들어 갈 방침이다.