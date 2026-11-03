고성 동광산업과학고, ‘월드푸드챔피언십’ 전원 수상

고성 동광산업과학고등학교 조리과학과는 10월 31일 서울 양재동 aT센터에서 열린 국내 최대 규모 요리대회인 '2026 KOREA 월드푸드챔피언십' 참가 학생 전원이 수상하는 쾌거를 이뤘다.

학생들은 3코스 제과 라이브 부문과 바리스타 라이브 부문에서 금상, 3코스 조리 라이브 부문에서 동상을 받았다.

▲‘2026 KOREA 월드푸드챔피언십’. ⓒ동광산업과학고등학교

바리스타 라이브 부문에서는 대한민국문화체육관광위원장 대상까지 받아 우수한 실력을 전국적으로 인정받았다.

배예진 교사는 "학생들이 스스로 가능성을 증명해 내 자랑스럽다"고 밝혔다.

이번 성과는 지난 9월부터 방과후와 주말 시간을 활용해 대회를 대비한 집중 훈련과 반복 실습을 이어온 결과다.

전교생 대상 자체 창작요리경연을 통해 사전 메뉴 기획과 작품 설명을 직접 진행해보는 교육활동도 힘을 더했다.

▲‘2026 KOREA 월드푸드챔피언십’. ⓒ동광산업과학고등학교

동광산업과학고등학교 조리과학과는 2027년 '셰프N베이커리과'로 개편하고 조리·제과제빵·바리스타 등 외식 서비스 산업 전반을 아우르는 교육과정을 운영할 예정이다.

어윤이 동광산업과학고등학교 교장은 "학생들이 자신의 꿈과 목표를 향해 꾸준히 노력하고 전국 무대에서 그동안 갈고닦은 역량을 발휘해 좋은 성과를 거둔 것이 매우 뜻깊다"며 "학생들의 열정뿐만 아니라 성장을 위해 밤낮으로 애써 준 지도교사의 노고에 감사하며 앞으로도 전문성을 갖춘 인재로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.