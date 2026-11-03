자연·쉼·먹거리 잇다…홍천군, 치유농업 브랜드 ‘휴잇홍천’ 공개

홍천군농업기술센터가 홍천 치유농업의 정체성을 확립하고 지역 브랜드 경쟁력을 높이기 위해 치유농업 공동브랜드 '휴잇홍천'을 개발했다.

윤선화 홍천군농업기술센터 소장은 "휴잇홍천은 홍천의 자연과 농촌 자원이 가진 치유의 가치를 하나의 브랜드로 담아낸 것"이라며 "앞으로 공동브랜드를 적극 활용해 홍천 치유농업의 차별화된 이미지를 구축하고 치유농업 활성화와 농촌의 새로운 소득 창출로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.

▲치유농업 공동브랜드 '휴잇홍천'. ⓒ홍천군

자연 속에서 휴식과 치유를 경험하려는 수요가 늘면서 지난해 1만4095명이 홍천 치유 농업시설을 방문하는 등 관심이 높아져 홍천만의 차별화된 치유농업 이미지를 구축하고자 공동브랜드 개발을 추진했다.

휴잇홍천은 '휴(休)'와 '잇(it, eat)'을 결합한 이름으로 휴식과 쉼을 통해 몸과 마음을 치유하고 건강한 먹거리로 활력을 더한다는 의미를 담았다.

사람과 자연, 농업과 치유를 이어주는 홍천 치유농업의 지향점을 표현했다.

▲치유농업 공동브랜드 '휴잇홍천'. ⓒ홍천군

브랜드 디자인은 군화 무궁화를 바탕으로 홍천의 지역성과 대표성을 감성적인 아이콘으로 표현하고 자연 속에서 누리는 휴식과 치유농업의 편안하고 건강한 이미지를 시각화하는 데 중점을 두었다.

홍천군은 이번에 개발한 공동브랜드를 통해 홍천의 풍부한 자연환경과 농업·농촌 자원이 지닌 치유의 가치를 널리 알리고 개별 치유 농업시설을 통일된 이미지로 연결해 공동 홍보를 강화할 계획이다.

개발한 휴잇홍천은 앞으로 관내 치유 농업시설의 공동브랜드로 활용하며 시설별 홍보물과 안내물, 각종 홍보 콘텐츠 등에 적용하기로 했다.