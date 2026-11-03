25.8% 급증한 강원 고향사랑기부금…42억 6천만 원

강원특별자치도는 도 및 18개 시군의 고향사랑기부금 모금액이 10월 31일 기준 총 42억 6천만 원으로 전년 동기 33억 9천만 원 대비 25.8% 증가했다고 밝혔다.

김동준 강원특별자치도 지역소멸대응정책관은 "강원에 보내주신 관심과 성원에 힘입어 고향사랑기부금이 꾸준히 증가하고 있다"며 "연말까지 시군의 홍보활동을 적극 지원하고 다양한 홍보와 참여 기회를 통해 더 많은 분이 동참하도록 노력하겠다"고 말했다.

▲강원특별자치도 고향사랑기부금. ⓒ강원특별자치도

이어 "소중한 기부금이 지역 주민의 복리 증진과 지역 활성화에 실질적인 도움이 되도록 활용하겠다"고 덧붙였다.

이번 모금액은 전년 동기보다 약 8억 7천만 원 증가한 규모로 같은 기간 전국 평균 증가율 7%보다 18.8%p 높은 수준이다.

강원특별자치도는 이러한 증가세를 연말까지 이어가기 위해 시군의 현장 홍보활동을 지원하는 한편 도 자체 모금 확대를 위한 집중 홍보에 나설 계획이다.

우선 연말까지 도청을 비롯한 도내 공공기관과 기업 등에서 시군의 고향사랑기부제 홍보활동을 지원한다.

수도권, 충청권, 호남권 등의 대규모 공공기관과 기업을 대상으로 찾아가는 현장 홍보를 추진하고 출향도민회를 방문해 관심과 참여를 높일 예정이다.

온라인 홍보도 강화한다.

방송인과 협업한 유튜브 홍보 콘텐츠를 제작하고 강원지역의 특색 있는 답례품을 적극 알릴 방침이다.

기부 감사 의미를 담은 특별 이벤트도 진행한다.

5일부터 6일까지 이틀간 강원특별자치도 도청에 10만 원 이상 기부하는 도외 거주자 전원에게 기존 답례품 외에 2만 원 상당의 커피쿠폰을 추가 증정한다.

이벤트 혜택은 행사 기간 중 1인 1회 지급한다.

이와 함께 연말정산을 앞둔 직장인을 대상으로 세액공제 혜택과 다양한 답례품을 알려 연말 기부 분위기를 확산해 나가기로 했다.