자총연 여주시지회, 제3회 사랑과 희망 나눔 후원의 날 개최

한국자유총연맹 여주시지회는 지난달 31일 여주목마 1층 식당과 야외에서 ‘제3회 사랑과 희망 나눔 후원의 날’ 행사를 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 마련과 나눔 문화 확산을 위해 청년협의회(회장 윤지한) 주관으로 진행됐으며, 이충우 여주시장과 회원, 시민 등 1000여 명이 참석했다.

▲제3회 사랑과 희망 나눔 후원의 날 참석자들 기념촬영 ⓒ여주시

회원들은 잔치국수와 묵밥, 고구마빈대떡, 메밀전병 등 음식을 판매하고, 참석자들은 사전 또는 현장에서 구매한 티켓으로 행사에 참여하며 이웃돕기에 힘을 보탰다.

한국자유총연맹 여주시지회 청년협의회는 2024년부터 매년 후원의 날 행사를 열고 있으며, 지난해까지 총 1100만 원의 성금을 경기도사회복지공동모금회와 여주시인재육성장학회에 기탁했다.

윤지한 청년협의회장은 “행사에 관심을 갖고 함께해 주신 시민 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회에 나눔의 온기를 전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이번 행사에서 마련된 수익금은 향후 여주시에 이웃돕기 성금으로 기탁될 예정이다.