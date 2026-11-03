"고향 발전을 위한 따뜻한 마음"…전주시 공무원 장수향우회 300만원 기탁

"고향 발전을 위해 작은 보탬이 되길 희망합니다."

전북자치도 전주시에 근무하는 공무원 중에서 장수군이 고향인 '전주시 공무원 장수향우회(회장 강세권)'가 3일 고향 발전과 군민 행복을 응원하며 장수군에 고향사랑기부금 300만 원을 기탁했다.

이번 기탁은 타지에서 생활하면서도 고향을 향한 관심과 애정을 간직해 온 향우회원들이 장수군의 발전에 힘을 보태고자 뜻을 모아 이뤄졌다.

▲ 전주시에 근무하는 공무원 중에서 장수군이 고향인 '전주시 공무원 장수향우회(회장 강세권)'가 3일 고향 발전과 군민 행복을 응원하며 장수군에 고향사랑기부금 300만 원을 기탁했다. ⓒ장수군

전주시 공무원 장수향우회는 전주시청 및 산하 기관에서 근무하는 공무원 중 장수군 출신 공직자들로 구성된 친목 및 애향 단체로 매년 고향사랑 실천과 행정적 협력을 도모하고 있다.

회원들은 이번 기탁을 통해 장수군의 더 나은 미래를 응원하고, 군민들이 행복하게 살아가는 지역사회를 만드는 데 보탬이 되고자 하는 마음을 전했다.

장수군은 이번 기탁에 담긴 향우회원들의 뜻을 소중히 새겨 지역 발전과 군민 복리 증진으로 이어질 수 있도록 힘쓸 방침이다.

강세권 향우회 회장은 "타지에서 생활하고 있지만 장수군의 발전을 바라는 마음은 변함없다"며 "“향우회원들의 따뜻한 마음을 담아 전달한 고향사랑기부금이 장수군의 더 나은 미래를 만드는 데 작은 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.

최훈식 장수군수는 "고향을 잊지 않고 늘 관심과 애정을 보내주시는 전주시 공무원 장수향우회 회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "회원들의 따뜻한 마음이 지역 발전과 군민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 기부금을 소중하게 활용하겠다"고 밝혔다.