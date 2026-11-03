경산시, ‘말자할매와 함께하는 토크콘서트’ 개최 성황

▲경산시, ‘말자할매와 함께하는 토크콘서트’ 현장ⓒ경산시 제공

경북 경산시(시장 조현일)는 정신건강의 날(10월 10일)을 기념해 ‘말자할매와 함께하는 토크콘서트’를 11월 3일 경산시민회관에서 성황리에 개최했다.

이번 토크콘서트는 시민들이 정신건강을 더욱 친숙하게 접하고, 자신의 마음을 돌아보는 시간을 가질 수 있도록 마련됐다.

특히 개그우먼 김영희가 ‘말자할매’로 출연해 일상에서 마주하는 다양한 고민과 감정에 대해 시민들과 이야기를 나누고, 유쾌한 입담과 진솔한 소통을 통해 웃음과 공감을 전하며 마음을 환기하는 시간을 가졌다.

경산시정신건강복지센터에서는 지역주민의 정신건강 증진과 정신질환에 대한 인식개선을 위해 상담, 교육, 캠페인 등 다양한 사업을 추진하고 있으며, 지역사회와 연계한 정신건강 서비스를 통해 시민들의 건강한 일상과 회복을 지원하고 있다.

안병숙 보건소장은 “정신건강은 특별한 문제가 있는 사람에게만 필요한 것이 아니라 우리 모두가 일상에서 관심을 가지고 돌봐야 할 중요한 부분”이라며 “이번 토크콘서트가 시민들이 자신의 마음을 돌아보고 서로의 마음에 귀 기울이는 계기가 되었기를 바라고, 앞으로도 시민들이 부담 없이 참여할 수 있는 다양한 정신건강 프로그램을 통해 마음건강에 대한 관심과 인식을 높여 나가겠다”고 말했다.