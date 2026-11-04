NH농협은행 강원본부, 속초연탄은행에 ‘따뜻한 한 끼’ 나눔

NH농협은행 강원본부(본부장 이명호)는 4일 속초연탄은행을 찾아 지역의 어려운 이웃을 위한 ‘온기를 나누는, 따뜻한 한 끼 전달식’을 갖고 한우곰탕 1250팩(300만원 상당)을 전달했다.

이번 기부 물품은 지난 6월 NH농협은행 강원본부가 ‘희망농업 우리농가 동행기업’으로 선정한 ㈜평창한우마을에서 구입한 제품으로, 우리 농축산물 소비촉진을 나눔으로 이어가기 위해 마련됐다.

ⓒ농협 강원본부

기부물품은 속초연탄은행을 통해 지역 내 도움이 필요한 이웃들에게 전달될 예정이다.

특히 추운 겨울 이웃들에게 온기를 전하는‘연탄’과 ‘든든한 한 끼’가 만나 따뜻한 겨울나기를 응원한다는 의미를 더했다.

속초연탄은행은 2005년 5월 설립된 사회복지 봉사단체로, 김상복 이사장과 김경화 대표가 이끌며 매년 겨울 저소득층과 취약계층에 연탄 약 10만 장을 전달하고 있다.

속초연탄은행 김상복 이사장은“지역사회를 위해 뜻깊은 지원을 해주신 NH농협은행 강원본부에 감사드린다”며 “보내주신 마음과 함께 꼭 필요한 곳에 잘 전달하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

NH농협은행 강원본부 이명호 본부장은“연탄 한 장이 추운 겨울을 따뜻하게 하는 힘이 되듯, 이번 한우곰탕도 이웃들에게 든든한 한 끼가 되길 바란다”며, “앞으로도 우리 농축산물의 가치를 알리고 지역과 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.