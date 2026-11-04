"겨울 축제 즐기러 오세요"…홍천군, 서울서 수도권 직장인 공략

홍천군이 강원특별자치도와 손잡고 수도권 직장인을 대상으로 강원 체류 및 관광 소비 확대를 위한 대규모 홍보 마케팅에 나섰다.

홍천군은 2일 서울 을지로 IBK기업은행 본점에서 진행한 강원특별자치도·IBK기업은행 업무협약 연계 강원 관광·축제 합동 홍보 부스에 참가했다고 밝혔다.

▲강원특별자치도·IBK기업은행 업무협약 연계 강원 관광·축제 합동 홍보. ⓒ홍천군

이번 행사는 강원특별자치도와 IBK기업은행 간 상생 협력을 기념하는 자리다.

다가오는 겨울 시즌을 맞아 도내 주요 겨울 축제 개최 시·군인 태백시·홍천군·철원군·화천군·평창군이 힘을 모아 수도권 관광객 유치에 나섰다.

홍천군은 이번 홍보 부스에서 개최를 앞둔 제11회 홍천 사과 축제와 제15회 홍천강 꽁꽁축제를 집중적으로 알리며 수도권 직장인 이목을 사로잡았다.

부스 방문객을 대상으로 축제 홍보 리플릿과 홍천 주요 관광지를 담은 종합 관광 리플릿을 함께 배부하며 상세한 관광 정보를 제공했다.

홍천의 축제와 관광지를 주제로 한 OX 퀴즈 이벤트도 진행해 호응을 얻었다.

퀴즈 정답자와 참여자들에게 홍보 물품을 배부하며 홍천의 매력을 알렸다.

김완수 홍천군 경제진흥국장은 "이번 IBK기업은행 본점 합동 홍보는 수도권 경제 중심지에서 직장인을 대상으로 직접 홍천의 겨울 매력을 알릴 좋은 기회였다"며 "사과 축제와 올겨울 찾아올 홍천강 꽁꽁축제에 많은 수도권 관광객이 방문해 홍천의 맛과 겨울 정취를 만끽하기 바란다"고 말했다.

홍천군은 이번 수도권 합동 홍보를 시작으로 본격적인 겨울 관광 성수기를 대비해 다각적인 온·오프라인 마케팅을 펼쳐나갈 계획이다.