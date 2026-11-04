강원대 디지털밀리터리학과 지수환 교수, ‘학교 발전기금 1000만원’ 기탁

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) IT대학 디지털밀리터리학과 지수환 교수는 4일 춘천캠퍼스총장실에서 ‘강원대학교 발전기금’ 1000만원을 전달했다.

지수환 디지털밀리터리학과 교수는 강원대학교 컴퓨터과학전공을 졸업한 동문으로, 올해 디지털밀리터리학과 교수로 신규 임용됐으며, 평소 첨단 국방 ICT 분야의 전문지식 함양과 국방 전문리더 양성에 관심을 갖고 대학과 학과 발전에 기여하기 위해 이번 기부를 결정했다.

ⓒ강원대

특히 이번 기부는 강원대학교 동문이 교수로 부임한 뒤 모교의 발전과 후학 양성을 위해 발전기금을 기탁했다는 점에서 뜻깊으며, 강원대학교는 기탁자의 뜻에 따라 디지털밀리터리학과의 교육 역량 강화와 첨단국방 전문인력 양성을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

지수환 디지털밀리터리학과 교수는 “강원대학교 동문이자 디지털밀리터리학과 교수로서 모교의 발전과 후학 양성에 조금이나마 보탬이 되고 싶었다”며 “이번 기부가 학생들이 첨단 국방 ICT 분야의 전문지식을 쌓고 미래 국방 분야를 이끌 전문인재로 성장하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

유기억 춘천캠퍼스총장은 “모교에 대한 애정과 후학 양성의 뜻을 담아 발전기금을 기탁해 주신 지수환 교수께 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 발전기금은 디지털밀리터리학과의 교육 역량을 강화하고, 첨단국방 분야를 이끌 전문인재를 양성하는 데 소중히 활용하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

한편, 이날 발전기금 전달식에는 ▲유기억 춘천캠퍼스총장 ▲이병훈 춘천기획연구처장 ▲지수환 디지털밀리터리학과 교수 ▲김익현 디지털밀리터리학과장(글로벌대외교류본부장) ▲신용주 디지털밀리터리학과 교수 등이 참석했다.

강원대학교 디지털밀리터리학과는 2023년 3월 1일 춘천캠퍼스 정보기술대학에 신설됐으며, 데이터·네트워크·인공지능 기반의 첨단 국방 정보통신기술 전문인력 양성을 목표로 운영되고 있다. 설립 이후 첨단군사과학기술연구소와 국방 관련 연구센터를 구축하고 방위산업 협력과 국방 연구개발을 확대해 왔다.