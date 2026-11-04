삼척시, 감로사 전통사찰 지정 1주년 산사 음악회…7일 오후 3시

삼척시는 7일 오후 3시 정라의용소방대 맞은편 특설무대에서 ‘감로사 전통사찰 지정 1주년 기념 산사 음악회’를 개최한다.

삼척시가 주최하고 삼척문화원이 주관하는 이번 음악회는 감로사의 전통사찰 지정 1주년을 시민·관광객과 함께 기념하고 지역 문화유산을 알리기 위해 마련됐다.

ⓒ삼척시

음악회에는 염유리‧한영애‧정준일‧구창모‧이소나가 무대에 올라 약 100분간 공연을 펼친다.

성악을 전공한 트로트 가수 염유리와 블루스·포크·록을 넘나드는 한영애, 싱어송라이터 정준일, 밴드 송골매의 리드 보컬 출신 구창모, 국악 전공 트로트 가수 이소나가 각자의 음악적 색깔을 담은 노래로 관객을 만날 예정이다.

객석 위에는 연등을 설치하고 대형 화면으로 감로사 경내 모습을 실시간 송출한다.

사찰 밖에서도 내부 풍경을 보며 노래를 감상할 수 있도록 꾸며, 시민과 관광객에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.

삼척시 관계자는 4일 “전통사찰과 음악이 어우러지는 이번 공연이 지역 문화유산에 대한 관심을 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “가족과 이웃이 함께 찾아 뜻깊은 시간을 보내셨으면 한다”고 말했다.

삼척 감로사는 1960년 담호당 봉석 스님이 옛 관음사 터에 대웅전과 요사채를 세우며 창건했으며, 이후 전통 사찰 가람 배치에 따라 주요 전각을 갖춰 왔다.

한편, 감로사는 2025년 9월 18일 문화체육관광부 고시에 따라 전통사찰로 지정되면서 삼장사·천은사·영은사·신흥사와 함께 삼척지역의 전통사찰 중 하나가 됐다.