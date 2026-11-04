순창군, 지역 문제 해결할 청년 창업 교육생 모집…30일까지 접수

ⓒ순창군

전북 순창군이 지역 문제를 사업 아이디어로 풀어보는 청년 교육 프로그램 '로컬 비즈니스 모델 스쿨 in 순창' 참가자를 오는 30일까지 모집한다.

이번 교육은 청년들이 지역 문제를 발굴하고 해결 방안을 비즈니스 모델로 기획하는 1박 2일 과정으로 12월 11~12일 순창발효테마파크 내 발효미생물산업진흥원에서 진행된다.

참가자들은 팀을 이뤄 지역 문제 발굴, 사업 아이템 구체화, 고객 정의, 비즈니스 모델 설계 등을 16시간 동안 배우고 모의 사업계획 발표와 전문가의 1대 1 코칭도 받는다.

모집 대상은 지역 문제 해결과 창업에 관심 있는 청년과 대학생으로 순창군 거주자는 49세 이하이며 관외 거주자는 39세 이하면 신청할 수 있다.

최대 15명을 모집하며 홍보 포스터의 QR코드로 신청하면 된다. 교육비와 숙박·식사는 무료이며 수료증도 발급된다.

군 관계자는 "이번 교육은 청년들이 지역 문제를 가까이에서 들여다보고 이를 사업으로 풀어내는 기획력을 기를 수 있는 기회"라고 말했다.