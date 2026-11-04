순창군, 교육부 교육혁신선도지역 선정…최대 100억원 지원

▲순창군청

전북 순창군이 교육부의 '2027년도 교육혁신선도지역' 공모에 선정돼 최대 5년간 100억원 국비를 지원받게 됐다.

군은 순창교육지원청과 공동으로 이번 공모에 참여해 인구감소지역을 대상으로 하는 1유형에 선정됐으며 우선 3년간 지원을 받고 단계평가를 거쳐 2년간 추가 지원받을 수 있다.

이번 공모에는 전국 141개 대상 지역 중 130곳이 신청했으며 이 중 43곳이 선정됐다.

군과 교육지원청은 이번 선정을 계기로 소규모학교 교육여건 개선과 지역 맞춤형 교육사업을 확대할 계획이다.

주요 사업은 순창형 학교 혁신모델 구축, 돌봄·방과후 통합지원체계 정비, 지역특화 교육 활성화 등 3대 핵심과제를 중심으로 추진된다.

교육부 전문가 컨설팅을 거쳐 오는 12월까지 세부 운영계획을 마련하고 내년 1월부터 사업에 착수할 계획이다.

허인석 순창교육장은 "이번 선정을 계기로 소규모학교의 한계를 넘어 학생들에게 더 다양한 배움의 기회를 제공하고 학교와 지역이 함께 성장하는 순창형 교육혁신 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

최영일 순창군수는 "아이들이 꿈을 키우고 가족이 함께 머물고 싶은 교육도시 순창을 만드는 데 적극 지원하겠다"고 밝혔다.