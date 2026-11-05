가스공사·강동고, ‘대구혁신도시 교육여건 개선 위한 상생협력 업무협약’ 체결

한국가스공사(사장 홍의락)는 지난 3일 대구광역시청 산격청사에서 대구광역시, 대구광역시교육청, 신용보증기금, 한국지능정보사회진흥원, 강동고등학교와 ‘대구혁신도시 교육여건 개선을 위한 상생협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김명남 가스공사 경영관리부사장을 비롯해 추경호 대구광역시장, 강은희 대구광역시 교육감, 강승준 신용보증기금 이사장, 김형철 한국지능정보사회진흥원 원장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 대구혁신도시 이전공공기관의 전문역량을 강동고의 ‘자율형 공립고 2.0’ 교육과정과 연계해 차별화된 교육기회를 제공하고 지역 대표 교육협력 모델을 구축하고자 추진됐다.

협약에 따라 강동고는 에너지·AI·R&D 분야 등 공공기관의 전문분야와 연계한 특화교육과정을 개발·운영하고, 참여 공공기관은 석·박사급 전문인력 특강 및 현장 직무체험 기회를 제공할 예정이다.

이를 통해 지역 내 교육 선택권을 넓히고 우수한 교육환경을 조성함으로써 대구혁신도시의 정주여건 개선과 지역인재 육성에 크게 기여할 것으로 기대된다.

김명남 경영관리부사장은 “대구혁신도시의 교육 발전과 미래인재 양성을 위한 뜻깊은 협약에 함께하게 되어 기쁘다”라며, “앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 지속 가능한 지역 교육 거버넌스를 구축하고 혁신도시 정주여건을 다각도로 개선하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.