경산시, ‘AIoT Awards 2026’ 시상식에서 지자체 중 유일하게 수상

경북 경산시 디지털정책과 류성재 주무관이 지난 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘AIoT Awards 2026’ 시상식에서 지자체 중 유일하게 과학기술정보통신부 부총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

이번 표창은 사물인터넷 기술의 활용과 확산에 기여한 유공자에게 수여하는 것으로, 전국에서 개인 6명과 단체 2곳을 선정했으며 지자체 중 유일하게 수상의 영예를 안았다.

특히 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 수상하는 쾌거를 이루며 경산시의 우수한 디지털 행정 역량을 다시 한번 입증받았다.

경산시는 지난 2024년도에는 과학기술정보통신부 자가통신망 활용 실증 인프라 구축 공모사업을 통해 사물인터넷(IoT) 통신망과 IoT망을 이용한 실시간 위험시설물 분석시스템, 대기환경 관리시스템 등 다양한 IoT 스마트도시 서비스를 구축해 운영 중이다.

올해 경산시는 IoT 자가통신망 인프라와 AIoT CCTV를 활용한 실시간 체납차량 번호인식 서비스를 구축해, 기존 현장 순찰 중심의 체납차량 관리업무를 AIoT 첨단기술을 활용한 자동화된 지능형 관리체계로 전환한 공로를 인정받은 것이다.

조현일 경산시장은 “이번 부총리 표창 수상은 경산시가 보유한 디지털 인프라와 첨단 기술을 적극 활용해 행정 혁신을 이끌어낸 노력이 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 인공지능과 사물인터넷 등 첨단 디지털 기술을 행정 전반에 접목해 시민이 체감할 수 있는 스마트 행정서비스를 확대하고, 디지털 혁신을 선도하는 경산시를 만들어 나가겠다”고 말했다.