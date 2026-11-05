"이래서 국내 재래콩이 좋아요"…검정콩 '유용 성분'·'항산화 활성' 높

국내 재래종 콩 유전자원을 분석한 결과 콩 껍질 색에 따라 사포닌과 안토시아닌 등 다양한 유용 성분 함량과 항산화 활성이 다르게 나타나는 것으로 확인됐다.

5일 농촌진흥청에 따르면 농업유전자원센터가 보존하고 있는 국내 재래종 콩 유전자원 230점을 대상으로 콩 껍질 색과 유용 성분 함량은 물론 항산화 활성 간의 연관성을 연구했다.

그 결과 총 사포닌 함량은 검은색 콩 집단이 평균 32.95mg DE/g으로 황색 콩 집단(22.09mg DE/g)보다 높았다.

▲연구 결과는 국제학술지 Food Bioscience(IF 6.2)에 게재됐다. 농촌진흥청은 연구 결과를 기능성이 우수한 콩 유전자원 선발과 품종 육성을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다. ⓒ농촌진흥청

'DE/g'은 시료 1g당 DE 성분의 양을 말하는 것으로 '32.95mg DE/g'은 시료 1g에 해당 성분이 32.95mg 들어 있다는 뜻이다.

총 페놀 함량도 검은색 콩 집단에서 평균 4.80mg GAE/g으로 가장 높게 나타났다.

검은색 콩 집단에서는 대표적인 안토시아닌인 시아니딘-3-O-글루코사이드(C-3-O-G)가 평균 9.30 mg/g 검출돼 황색 콩 집단(0.04 mg/g)과 뚜렷한 차이를 보였다.

항산화 활성에서도 검은색 콩 집단은 황색 콩 집단보다 전반적으로 높은 수치를 보였다.

실험용 물질을 이용해 시료가 산화 반응을 일으키는 라디컬을 얼마나 제거하는지 측정하는 'DPPH 라디칼 소거능'은 1.34 대 0.96 mg AAE/g, ABTS 라디칼 소거능은 8.98 대 7.22 mg TE/g 등으로 나타났다.

'라디칼'은 다른 물질과 쉽게 반응하는 성질을 가진 입자로 체내에서 과도하게 생성되면 세포에 손상을 줄 수 있다.

이번 연구 결과는 국제학술지 Food Bioscience(IF 6.2)에 게재됐다. 농촌진흥청은 연구 결과를 기능성이 우수한 콩 유전자원 선발과 품종 육성을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.

농촌진흥청 농업유전자원센터 최학순 센터장은 “앞으로도 기능성이 우수한 국내 재래종 유전자원을 발굴해 품종 육성과 식품소재 개발에 활용할 수 있도록 관련 연구를 지속해 나가겠다.”라고 말했다.