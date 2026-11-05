[속보] 국방부, 청해부대 작전 반경 넓힌다…'전쟁 불개입' 원칙 하에 호르무즈 진입 안해

국방부가 아덴만에 나가 있는 청해부대의 작전 반경 확대를 검토하겠다고 밝혔다. 전쟁에는 참전하지 않고 호르무즈 해협에는 들어가지 않는다고 했지만, 이란 전쟁이 사실상 홍해 인근으로 확산되는 상황에서 전쟁 불개입 원칙이 지켜질 수 있을지 미지수다.

5일 국방부는 청해부대 임무 구역 확대 및 추가 자산 파견 등을 주요 내용으로 하는 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출할 예정이라고 밝혔다. 이날 차관회의를 통과한 이후 다음주 국무회의 및 대통령 재가를 거쳐 국회에 제출될 예정이다.

국방부는 기존 청해부대의 작전 지역을 아덴만 해역에서 오만 남방 외해까지 넓힐 예정이며 이미 파견된 구축함 외에 해상초계기, 폭발물처리반(EOD), 무인 수호 장비 등을 추가하고, 인원 역시 75명을 증원하여 총 395명 이내로 파견 규모를 확대할 예정이라고 밝혔다.

국방부는 강화된 청해부대가 전쟁에 절대 관여하거나 개입하지 않는다는 원칙을 포함한 네 가지 원칙에 따라 임무를 수행할 예정이라면서 "전쟁 불개입, 국민 보호 및 경제 이익 수호, 활동 지역 제한, 독자적 지휘 체계 유지"가 주요 원칙이라고 설명했다.

또 해상초계기 활동 구역 역시 오만 남방 외해로 한정하며 이란 영토 및 호르무즈 해협 진입은 제한된다고 덧붙였다.