㈜예담엔지니어링, 고창군에 고향사랑기부금 1004만 원 전달… 2년 연속 '천사 기부'

▲ ㈜예담엔지니어링 사진 좌측(대표 김장관),사진 우측(심덕섭 군수)이 지역사회와의 상생을 위한 따뜻한 나눔 행보를 이어가며 귀감이 되고 있다.ⓒ고창군

㈜예담엔지니어링은 지난 4일 전북자치도 고창군청을 방문해 고향사랑기부금 1,004만 원을 기탁하며 고창을 향한 변함없는 애정을 전달했다.

이번 기탁은 2025년에 이어 2년 연속으로 추진된 1,004만 원 규모의 ‘천사 기부’로, 기업 차원의 지속적인 사회공헌 의지를 다시 한번 확증했다.

㈜예담엔지니어링의 고창 사랑은 일회성에 그치지 않고 수년간 다각도로 꾸준히 이어져 왔다. 지난 2023년과 2024년에는 임직원들이 자발적으로 1인당 10만 원씩 뜻을 모아 매년 약 150만 원의 고향사랑기부금을 전달했다.

또한 2024년에는 상하면의 아름다운 마을 조성을 돕기 위해 1,200만 원 상당의 설비를 선뜻 기탁하는 등 지역 환경 개선과 공동체 활성화에도 앞장서 왔다.

김장관 ㈜예담엔지니어링 대표는 “고창은 늘 마음의 고향이라 생각해 왔다”라며 “이번 기부금이 지역 청소년과 사회적 약자를 위한 사업에 소중하고 가치 있게 사용되길 바란다”고 밝혔다.

심덕섭 고창군수는 “고창을 잊지 않고 매년 따뜻한 나눔을 실천해 주시는 ㈜예담엔지니어링 김장관 대표와 임직원분들께 깊이 감사드린다”며 “보내주신 소중한 마음이 지역에 희망을 더하고 군민의 삶을 더욱 풍요롭게 만드는 밑거름이 되도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.