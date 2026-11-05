대구 남구, ‘청렴하Day 캠페인’ 전개

▲대구 남구(구청장 조재구)가 최근 청렴문화 확산을 위한 '청렴하Day 캠페인'을 실시하고 있다ⓒ대구남구

대구 남구가 공직사회 내부의 청렴문화 확산과 투명한 행정 구현을 위한 실천 캠페인에 나섰다.

대구 남구(구청장 조재구)가 최근 청렴문화 확산을 위한 '청렴하Day 캠페인'을 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 감사업무를 담당하는 기획조정실이 주도해 청렴 실천의 중요성을 조직 내부에 환기하고, 전 직원의 자발적인 참여와 실천 의식 높이기 위해 마련됐으며, '오늘 하루도 청렴하Day! 청렴의 시작, 감사부서가 앞장섭니다'라는 슬로건을 내건 이번 행사는 청렴이 특정 부서의 업무에 그치는 것이 아니라 모든 공직자가 일상적인 업무 과정에서 실천해야 할 기본 가치라는 점을 강조하는 데 초점을 맞췄다.

특히 감사부서가 먼저 청렴 실천에 나섰다는 점에서 조직 내부의 청렴문화 조성을 위한 책임과 역할을 환기했다는 의미가 있다.

다만 공직사회 청렴도는 구호나 캠페인만으로 확보되는 것은 아니다. 업무 처리의 투명성, 이해충돌 방지, 부당한 지시와 청탁 근절 등 일상적인 행정 현장에서 청렴 원칙이 실제로 작동하는지가 중요하다.

이번 캠페인이 지속적인 청렴 실천으로 이어지기 위해서는 직원들의 참여를 넘어 구체적인 실천 과제를 마련하고, 조직 내 청렴 취약 분야를 점검하는 후속 노력이 뒷받침돼야 한다는 과제도 남는다.

조재구 남구청장은 "이번 캠페인을 통해 직원 모두가 청렴의 중요성을 다시 한번 되새기고, 앞으로도 청렴하고 투명한 공직문화가 정착될 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.

남구는 이번 캠페인을 계기로 공직자들의 청렴 의식을 높이고 투명한 행정문화 정착을 위한 조직 내부의 실천 의지를 다졌다는 입장이다.

청렴행정의 핵심은 캠페인 이후에도 원칙이 흔들림 없이 지켜지는 데 있다. 남구가 이번 행사를 계기로 일상적인 행정업무 전반에 청렴 실천 문화를 정착시킬 수 있을지 주목된다.