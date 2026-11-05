대구 북구, ‘식품안심업소’ 소비 활성화 나선다...온라인 리뷰 이벤트 추진

▲대구 북구 '별 따라 맛집, 선물 가득 이벤트!안내문'ⓒ대구북구

대구 북구(구청장 이근수)가 식품 위생에 대한 소비자 신뢰를 높이고 지역 외식업소의 이용 활성화를 위해 디지털 플랫폼을 활용한 소비자 참여형 홍보에 나선다.

대구 북구보건소(소장 최신혜)는 오는 24일까지 '별 따라 맛집, 선물 가득 이벤트!'를 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 관내 식품안심구역인 대구삼성창조캠퍼스와 롯데백화점 대구점에 위치한 식품안심업소 대상으로, 위생관리 수준이 우수한 업소를 주민들에게 알리고 실제 방문과 소비로 연결하기 위해 기획됐다.

참여 방법은 비교적 간단하다. 주민 누구나 이벤트 대상 업소에서 1만 원 이상 이용한 뒤 네이버 MY플레이스에 사진 리뷰를 작성하고, 별도 인증 프로그램에 게시물 링크와 인적 사항을 입력하면 응모가 완료된다.

북구는 참여 인증자를 대상으로 추첨 등을 통해 상품을 증정할 예정이다. 대상 업소 목록과 이벤트 참여 링크 등 세부 내용은 북구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

특히 이번 사업에서 눈여겨볼 부분은 기존의 행정기관 중심 홍보에서 벗어나 소비자가 직접 업소를 방문하고 이용 후기를 작성하는 방식으로 홍보 구조를 바꿨다는 점이다.

온라인 리뷰는 음식점 선택에 영향을 미치는 주요 정보 중 하나인 만큼, 식품안심업소의 위생관리 정보를 소비자에게 전달하고 신규 고객 유입을 유도하는 홍보 수단으로 활용될 수 있다.

다만 이번 이벤트가 단순한 일회성 방문과 리뷰 작성에 그치지 않고 실질적인 지역 상권 활성화로 이어질 수 있을지는 지켜봐야 한다. 참여 업소별 방문객 증가와 재방문율, 소비자 만족도 등 객관적인 성과를 확인하고 지속적인 위생관리와 연계하는 것이 중요하다.

아울러 온라인 리뷰의 신뢰성을 확보하기 위해 실제 이용 경험에 기반한 자발적인 후기 작성이 이뤄지도록 운영하는 것도 과제다.

최신혜 북구보건소장은 "이번 이벤트를 통해 주민들이 관내 식품안심구역과 식품안심업소 제도를 더욱 친근하게 접하는 계기가 되길 기대한다"며, "주민 여러분의 많은 관심과 참여로 안전하고 맛있는 식품안심구역이 더욱 활성화되길 기대한다"고 말했다.

북구의 이번 이벤트는 식품 위생관리 정책을 소비자의 일상적인 외식 경험과 연결했다는 점에서 의미가 있다. 식품안심업소에 대한 인지도 향상이 실제 방문과 소비 증가로 이어지고, 이를 통해 지역 외식업소의 경쟁력 강화까지 연결될 수 있을지 주목된다.