최훈식 장수군수의 일성…"사업별 문제점 분석, 현안 차질없도록 노력해 달라"

최훈식 전북자치도 장수군수가 5일 "2027년은 민선 9기의 군정 방향을 구체적인 성과로 만들어 가는 중요한 해"라며 현안 추진의 강한 의지를 피력했다.

최훈식 장수군수는 전날부터 이날까지 이틀 동안 군청 회의실에서 '2027년 주요 업무보고회'를 갖고 내년도 주요 사업 계획을 점검한 후 이 같이 강조했다.

최 군수는 "각 부서에서는 사업별 추진 상황과 문제점을 면밀히 분석해야 할 것"이라며 "국·도비 확보와 관계기관 협의 등 필요한 절차를 선제적으로 추진해 주요 현안사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 노력해 달라"고 거듭 당부했다.

▲최훈식 전북자치도 장수군수가 5일 "2027년은 민선 9기의 군정 방향을 구체적인 성과로 만들어 가는 중요한 해"라며 현안 추진의 강한 의지를 피력했다. ⓒ장수군

이번 보고회는 각 국·실·과장 등 간부 공무원이 참석한 가운데 부서별 역점사업을 중심으로 계획을 공유하고 토론하는 방식으로 진행됐다.

장수군은 올해 주요업무의 추진성과와 보완사항을 살펴보는 한편 신규시책과 주요사업, 공약사항을 포함한 내년도 업무계획 전반을 점검했다.

각 부서는 사업별 실행과제와 추진 방향을 제시하고 예상되는 문제점과 대응책을 논의했으며 사업 필요성, 예산 확보 방안, 추진 일정, 사전절차, 부서 간 협업체계 등 실제 추진에 필요한 여건도 검토했다.

특히 주요 현안사업과 신규사업의 추진 방향을 구체화하고 실행 가능성과 재원 확보 방안을 종합적으로 검토하는 데 중점을 뒀다.

▲각 부서는 사업별 실행과제와 추진 방향을 제시하고 예상되는 문제점과 대응책을 논의했으며 사업 필요성, 예산 확보 방안, 추진 일정, 사전절차, 부서 간 협업체계 등 실제 추진에 필요한 여건도 검토했다. ⓒ장수군

주요 사업은 △장수 양수발전소 유치 및 관련 지역개발사업 △장수군 미래전략계획 수립 및 국가예산 신규사업 발굴 등이다.

아울러 △호남권 소방심신수련원 유치 △장수 레드푸드 융복합단지 조성 육성 △장수 치휴마을 조성 △소규모 공공임대주택 △천천 복합레저스포츠단지 조성 △지역 통합돌봄 및 의료서비스 확충 등이 현안으로 논의됐다.

장수군은 지역의 미래 성장동력 확보와 군민 생활여건 개선을 중심으로 사업별 추진 방향을 살펴 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 구체적인 실행방안을 마련하는 데 주력했다.

장수군은 또 군민들의 관심이 많은 장수 파크골프장 조성 등 민선9기 공약사업에 대해서는 사업별 추진상황과 향후 일정을 점검하고 여러부서의 협력이 필요한 사업은 공동 대응을 강화해 공약 이행의 속도와 완성도를 높일 계획이다.

장수군은 이번 보고회 논의사항과 군수 지시사항을 반영해 2027년도 주요업무계획을 보완하고 사업별 추진 일정과 재원 확보 상황을 지속적으로 점검해 내년도 군정 운영의 실행력을 높여 나갈 방침이다.