에코프로, 3분기 영업익 112억원…북미 신규 고객 확보로 돌파구 모색

블랙매스 위탁가공 계약 체결…전구체·양극재 신규 고객 확대 추진

에코프로가 올해 3분기 연결 기준 매출 8107억 원, 영업이익 112억원을 기록하며 흑자를 이어갔다.

다만 영업이익은 전분기 336억원에서 112억 원으로 감소해 수익성 개선이 과제로 남았다.

5일 에코프로에 따르면 3분기 누적 매출은 2조4504억원, 영업이익은 1011억원이다.

계열사별로는 양극재 사업을 담당하는 에코프로비엠이 매출 5579억원, 영업이익 120억원을 기록했다.

▲ⓒ에코프로 제공

전기차 시장 성장 둔화로 양극재 매출은 줄었지만 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가가 일부 실적을 뒷받침했다.

에코프로에이치엔은 반도체 산업 호황에 따른 환경 소재·설비 수주 증가로 매출 528억원, 영업이익 113억원을 기록했다. 3분기 누적 영업이익은 221억원으로 지난해 연간 실적을 넘어섰다.

반면 전구체 생산 계열사 에코프로머티리얼즈는 매출 1811억원을 기록했지만 영업손실을 냈다.

환율과 메탈 가격 약세 등이 수익성에 부담으로 작용했다. 회사는 인도네시아 제련소 가동률 회복을 실적 개선 요인으로 기대하고 있다.

에코프로는 북미 시장에서 신규 사업 기회 확보에도 나섰다.

최근 북미 고객사와 폐배터리 재활용 과정에서 발생하는 블랙매스의 위탁가공 계약을 체결했다.

블랙매스는 폐배터리를 파쇄해 얻는 분말로 니켈과 코발트, 리튬 등 유가금속을 함유한다.

회사는 위탁가공을 통한 원료 확보를 넘어 리튬·전구체·양극재로 이어지는 그룹 내 생산 체계를 활용해 재활용 원료 기반 소재 공급을 확대한다는 구상이다.

북미 복수 고객사와 관련 사업을 논의하고 있으며, 전구체와 양극재 신규 물량 확보도 추진하고 있다.

계열사별로는 에코프로에이치엔이 환경 플랜트 수주 물량의 매출 반영을 앞두고 있고, 에코프로비엠은 헝가리 공장 생산 안정화와 신규 물량 확보에 주력하고 있다.

에코프로머티리얼즈 역시 인도네시아 제련소 가동률 회복을 통한 원가 경쟁력 개선을 추진한다.

에코프로의 향후 실적은 북미 신규 고객사 확보와 재활용 소재 사업의 실제 매출 기여도, 인도네시아 제련소의 가동률 회복 속도에 영향을 받을 것으로 보인다.

김장우 에코프로 대표는 “블랙매스 위탁가공과 전구체·양극재 신규 고객 확보를 통해 실적 개선 기반을 다지고, 4분기부터 내실 있는 성장과 중장기 성장동력 확보에 주력하겠다”고 말했다.