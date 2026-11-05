민형배 전남광주시장 "통합은 마음부터"…무안청사서 직원들과 소통

전남광주시특별시가 통합 이후 서로 다른 조직문화와 업무방식의 간극을 좁히기 위해 직원들과 직접 소통하는 자리를 마련했다.

5일 특별시에 따르면 이날 무안청사에서는 민형배 시장과 부시장, 실·국장, 직원 등이 참석한 가운데 '11월 직원과 함께하는 공감톡톡'이 열렸다.

지난 9월 광주청사, 10월 동부청사에 이어 세 번째로 열린 이번 행사는 광주·동부청사에도 실시간 중계돼 3개 청사 직원들이 함께 참여했다.

▲민형배 시장이 직원들과 대화를 나누고 있다. 2026. 11. 05 ⓒ전남광주시

행사는 전남광주통합시립국악단 공연을 시작으로 통합을 주제로 한 연극 '공감 톡', 업무 우수사례를 공유하는 '직원 톡' 시장과 직원들이 자유롭게 의견을 나누는 '시장님 톡' 순으로 진행됐다.

특히 '공감 톡'에서는 민형배 시장과 직원들이 직접 연극에 참여해 '통합은 했는데, 마음은 통합됐습니까'를 주제로 통합 이후 달라진 업무방식과 조직문화 속에서 겪는 공직자들의 고민을 유쾌하게 풀어냈다.

반도체 등 첨단산업 발전으로 일자리가 늘어나고 청년들이 고향에서 미래를 설계하는 2030년의 모습도 무대에 담아 통합특별시의 미래상을 제시했다.

'직원 톡'에서는 기업 협력과 중앙정부 설득을 통한 국고사업 발굴 등 현장에서 쌓은 업무 경험과 성과가 공유됐다.

곽부영 산업정책조선과장은 '현대삼호 협력관' 활동을 통해 기업 애로사항을 해결하고 협력체계를 구축한 사례를 소개했다. 문미란 곡성부군수는 국립 다도해 산림치유원 추진과 2031 곡성국제정원박람회 유치 준비 과정을 설명하며 지역자원을 활용한 사업 발굴과 중앙정부 협의·설득 경험을 나눴다.

이어진 '시장님 톡'에서는 민형배 시장이 직원들과 격의 없이 대화를 나누며 통합특별시의 발전 방향과 공직자의 역할에 대한 의견을 교환했다.

민형배 시장은 "통합 이후 조직개편과 행정사무감사, 예산편성 등 각종 현안에 대응하느라 수고했다"며 "새로운 일에 과감하게 도전하고 각자의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

전남광주시는 앞으로도 광주·동부·무안 3개 청사를 순회하며 공감톡톡을 개최하고, 직원들의 업무 경험과 우수사례를 공유하는 소통 프로그램을 이어갈 계획이다.