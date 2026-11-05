순창군, 12월 15일까지 가을철 산불 예방 총력…대응인력 200명 투입

▲순창군은 오는 12월 15일까지 산불방지 중점 관리기간으로 정하고 군청 산림공원과 11개 읍·면에 산불방지대책본부를 운영한다고 5일 밝혔다. ⓒ순창군

전북 순창군이 산불 대응인력 200명을 투입해 가을철 산불 예방과 초기 진화에 나선다.

군은 오는 12월 15일까지 산불방지 중점 관리기간으로 정하고 군청 산림공원과 11개 읍·면에 산불방지대책본부를 운영한다고 5일 밝혔다.

산림재난대응단 42명과 산불감시원 58명, 공무원 진화대 100명 등 총 200명을 배치해 취약지역 순찰을 강화하고 산림 인접 100m 이내 지역과 주변 농경지의 불법 소각행위를 집중 단속한다.

위반자에게는 관련 규정에 따라 200만원 이하 과태료를 부과할 방침이다.

또한 산불 지휘차량과 진화장비를 상시 점검하고 순창소방서와 경찰서, 군부대, 산림청 등 관계기관과 협력해 산불 발생 시 신속한 진화와 주민대피에 나설 계획이다.

산불재난 국가위기경보가 '심각' 단계로 격상되면 감시인력의 근무를 확대하고 산림 인접 가구와 취약지역 주민을 대상으로 예방활동을 강화한다.

최영일 순창군수는 "철저한 감시활동과 신속한 대응체계를 유지해 소중한 산림자원과 군민의 생명·재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.