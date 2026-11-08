'2026 문경새재 합격의 길' 개최, 참가자 3천 명

경북 문경시는 지난 7일 문경새재도립공원 일원에서 2026 문경새재 합격의 길 행사를 개최해 약 3천 명의 참가자와 함께 특별한 추억과 합격의 기운을 전했다.

문경새재는 예로부터 과거를 보러 가던 선비들이 장원급제의 꿈을 품고 넘었던 길로,‘경사스러운 소식을 듣는다’는 의미를 지닌 문경의 지명과 어우러져 합격과 소원 성취의 상징적인 장소로 주목받고 있다.

이번 행사는 다가오는 대학수능력시험과 각종 시험을 앞두고 기원하는 수험생과 가족, 일반 관광객들이 함께 문경새재 옛길을 걸으며 소원을 빌고 즐길 수 있도록 구성했다.

참가자들은 문경새재의 아름다운 자연경관을 감상하며 걸을 수 있는 7km·12km 트레킹에 참여하고, 곳곳에 마련된 미션을 수행하며 걷는 색다른 즐거움을 만끽했다.

코스는 합격의 길 코스(7km) 및 장원급제 코스(12km), 레전드트레일 러닝(21km, 34km,50km)으로 운영됐으며, 참가자들은 각자의 목표를 향해 도전하여 마지막 목적지까지 완주해내며 성취의 기쁨을 나눴다. 특히 각 코스의 선착순 완주자들에게는 메달과 기념품을 수여하여 도전의 의미를 더했다.

또 문경시 관광캐릭터 출사동이와 취타대가 함께하는 합격축하 행렬 퍼포먼스가 펼쳐져 합격의 기원문을 활짝 열고, 참가자들은 선비옷을 입고 합격네컷을 찍으며 장원급제한 선비가 되어보기도 하며, 자개키링과 종이지게 만들기 등 체험을 하며 각자의 소망과 합격의 기운을 담아갔다.

이와 함께 소리맵시의 공연과 EDM DJ춘디의 무대가 이어져 전통과 현대가 어우러진 흥겨운 축제의 장을 만들기도 했다. 럭키시트 등 다채로운 이벤트도 진행돼 행사장을 찾은 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사했다.

김학홍 문경시장은“예로부터 선비들이 장원급제의 꿈을 품고 넘었던 문경새재에서 오늘 참가자들이 보여준 도전과 열정이 합격이라는 값진 결실로 이어지길 바란다”며 “문경새재의 합격의 길을 대한민국 대표 소원성취 명소로 발전시켜 중요한 시험과 새로운 출발을 앞둔 모든 이들에게 희망과 용기를 전하는 특별한 관광콘텐츠로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.