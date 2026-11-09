'김제 디지털시민증' 발급 2만 명 돌파… 가맹점 80개소 확대 상생 기반 강화

▲김제시 디지털시민증 가맹점 리스트ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 위해 추진 중인 ‘김제디지털시민증’ 사업이 큰 호응을 얻으며 활기를 띠고 있다.

김제시에 따르면 지난 10월 말 기준 김제디지털시민증 누적 발급자가 2만 1073명을 기록했다. 이 중 관외 거주자가 1만9263명으로 전체의 91.4%를 차지해 김제시에 대한 외지인들의 높은 관심과 함께 향후 지역 방문 및 재방문을 유도할 수 있는 기반이 확고히 구축되고 있는 것으로 나타났다.

시민증 발급 증가에 발맞춰 혜택을 이용할 수 있는 가맹점도 대폭 늘어났다. 지난 8월 중순 35개소였던 가맹점은 약 3개월 만에 80개소로 2배 이상 확대됐다.

참여 업종 또한 카페 음식점 펜션 체험시설 등 다변화돼 방문객의 이용 편의를 높이는 동시에 지역 소상공인의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대된다. 가맹점은 상시 모집 중이며 가맹점 목록과 혜택은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시는 디지털시민증 이용이 실질적인 소비로 이어질 수 있도록 다양한 이벤트도 병행하고 있다. 현재 지역 외 거주자가 가맹점에서 3만 원 이상 결제 후 영수증을 인증하면 지역사랑상품권 1만 원을 지급하는 캐시백 이벤트를 진행하고 있으며 연말에는 발급자 2만 명 돌파를 기념해 추첨을 통해 1만 원 상당의 모바일 기프티콘을 증정할 예정이다.

정성주 김제시장은 “가맹점이 80개소까지 늘어난 것은 김제시의 인구 활력 정책에 공감하고 동참해 주신 소상공인 여러분 덕분”이라며 “앞으로도 방문객에게는 다양한 혜택을 제공하고 소상공인에게는 새로운 소비 기회를 확대해 생활인구 증가가 지역경제 활성화로 이어지도록 노력하겠다”고 전했다