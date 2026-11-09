"전북 성장동력 구축, 이 속도로 되겠나"…이원택 도지사, 간부들에 '속도전 주문'

이원택 전북특별자치도지사가 간부들을 향해 "도정 추진 속도를 높이라"고 강하게 주문했다.

이 지사는 9일 오전 생중계된 간부회의에서 "이재명 정부 임기를 전북의 성장 기반을 마련할 중요한 기회"로 규정하면서 "정부가 주는 선물에만 기대고 있을 수는 없다"며 이같이 강조했다.

그는 수소·재생에너지와 피지컬 AI·로봇, 반도체 소재·부품, 농생명·바이오 등을 거론하며 정부 지원을 구체적인 사업과 예산으로 연결하기 위한 준비가 충분한지 따져 물었다.

특히 “조금 시범사업을 해보고 단계적으로 확산하는 접근으로 무엇을 이룰 수 있는지 생각해봐야 한다”며 “내년 3~4월까지는 비전과 정책을 발굴해 내후년 국가예산에 반영할 준비를 해야 한다”고 강조했다. 기업·전문가와의 협의와 연구용역 등 필요한 절차도 서둘러 달라고 요구했다.

전력망과 해상풍력 기반시설, 미래 산업용수 확보에도 선제적인 대응을 주문했다. 이 지사는 “전기가 전북의 미래와 운명을 좌우할 것”이라며 에너지 공급 기반 구축 속도를 점검하고, 향후 5~10년 뒤 늘어날 용수 수요에 대한 대책도 미리 마련하라고 지시했다.

지역기업 지원 방식에 대해서도 답답함을 드러냈다. 그는 전북 경제가 장기적으로 하향해 왔다고 진단하면서 “큰 호숫가에 돌멩이 한두 개를 던져서 어떤 변화가 있겠느냐”며 “필요하면 예산 공세를 통해서라도 기업들이 성장할 전환점을 만들어야 한다”고 말했다.

공직사회에는 도민의 생명과 안전을 지키고 도민을 잘살게 하는 것이 첫 번째 사명이라고 강조했다. 그러면서 간부들의 정당한 업무 지휘가 보장돼야 한다며 감사위원회에 근무 태만 여부도 살펴볼 것을 주문했다.

다만 “적극적인 지휘가 갑질을 하자는 것은 아니다”며 “동료 공직자에 대한 존중과 배려, 믿음과 신뢰를 바탕으로 소통하고 협의해야 한다”고 덧붙였다.

이 지사는 도지사와 부지사 출장 때 수행 인원을 줄이고 의전과 보고도 간소화하라고 지시했다. 대형 사업 발굴 역시 전담 조직에만 맡기지 말고 실·국장이 직접 책임지고 성장동력 확보 전략을 세워야 한다고 강조했다.