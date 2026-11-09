화성특례시, 반려동물 행복나눔 축제 성료…시민 4000명 참여

화성특례시가 사람과 반려동물이 함께하는 공존 문화를 확산하기 위해 마련한 ‘2026 화성 반려동물 행복나눔 축제’를 성황리에 마무리했다.

화성시는 지난 7일 병점구 정조효공원에서 열린 이번 축제에 쌀쌀한 날씨에도 시민 4,000여 명이 참여해 다양한 프로그램을 즐겼다고 9일 밝혔다.

▲반려동물 행복나눔 축제 참가자들 기념촬영 ⓒ화성특례시

이번 축제는 생명 존중과 동물보호에 대한 시민 공감대를 넓히고, 반려인과 비반려인이 함께 어울리는 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

행사는 ‘반려견 춤사위 한마당’과 ‘견로잔치’ 등 반려동물의 매력을 선보이는 무대로 시작됐다. 이어 ‘펫티켓 골든벨’과 설채현 수의사의 토크콘서트가 진행돼 반려동물에 대한 이해를 높이고 올바른 반려문화를 배우는 시간을 제공했다.

현장에서는 반려견 운동회와 행동교정 상담, 펫 캐리커처 등 체험 프로그램도 운영됐다. 반려동물과 시민을 대상으로 한 심폐소생술 교육도 마련해 반려인과 비반려인 모두가 함께 참여할 수 있도록 했다.

특히 화성시 반려동물 입양센터에서 보호 중인 유기동물들이 참여한 ‘견생역전 런웨이’가 눈길을 끌었다. 유기동물 입양 홍보 부스도 운영해 유기동물에 대한 인식 개선과 입양 문화 확산의 의미를 더했다.

강진우 시 동물보호과장은 “반려동물은 삶을 함께하는 소중한 가족이자 동반자”라며 “이번 축제가 반려인과 비반려인이 서로를 이해하고 유기동물 입양과 책임 있는 돌봄의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.