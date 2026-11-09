민주당 "'李대통령 탄핵'? 탄핵당한 건 국힘 대통령 2인"

더불어민주당 지도부는 '이재명 대통령 탄핵'을 주장하는 국민의힘 측 장외집회를 두고 "헌정질서를 뒤흔들 수 있는 사안을 가벼이 주장하는 건 헌법의 무게를 망각한 위험천만한 발상"이라며 "자당 출신 대통령이 2명이나 탄핵을 당하고도 그 엄중함을 깨닫지 못하다니 후안무치도 이 정도면 병"이라고 역공을 폈다.

민주당 한병도 원내대표는 9일 경북 구미시 호텔 금오산에서 열린 당 최고위원회 모두발언에서, 앞서 지난 7일 서울 경복궁 인근에서 벌어진 국민의힘 장외집회에 대해 "한마디로 막장 막말 파티였다"고 비판하며 이같이 말했다.

한 원내대표는 "(국민의힘은) 국민이 선출한 대통령을 '하룻범'이라고 부르고 '멍석말이'까지 입에 올리며 탄핵을 외쳤다"며 "대통령 탄핵은 당내 결속과 세 과시를 위해 함부로 꺼내들 정치적 구호가 아니다"라고 비판했다.

이어 한 원내대표는 "대통령 탄핵 발언을 취소하고 즉각 사과하라"고 촉구하며 "민주당은 이 문제를 결코 좌시하지 않겠다. 모든 수단과 방법 동원해 엄중히 책임을 물을 것"이라고 예고했다.

한 원내대표는 국민의힘이 민주당의 조작기소 특검법안 처리를 '내란'으로 규정해 비판하는 데 대해서도 "검찰권 남용의 의혹을 밝히자는 특검을 내란과 쿠데타로 몰고 갔다"며 반발했다.

한 원내대표는 "윤석열의 불법 비상계엄에 책임이 있는 국민의힘이 감히 이런 단어를 입에 올리다니 헌정사를 망각한 뻔뻔함의 극치"라고 꼬집었다.

한 원내대표는 "조작기소 특검의 수사 대상은 윤석열 정권 조작수사와 조작기다. 국가의 수사권과 기소권이 어떻게 악용됐는지, 그 과정에 불법은 없었는지 밝히자는 것"이라며 "특검은 공소를 취소할 수도 없고 사건 이첩도 요구할 수 없다. 기존 재판을 취소할 권한도 없다"고 강조했다.

그는 그러면서 "그런데도 국민의힘은 '재판 취소'라는 주장만 고장난 라디오처럼 되풀이하고 있다"며 "법안의 내용은 외면한 채 특검법을 빌미로 대통령 탄핵과 퇴진을 선동하려는 것"이라고 했다.

그는 "대통령 관련 사건이란 이유로 검찰의 위법 의혹까지 덮고가란 말인", "국민의힘은 의도적 왜곡과 거짓선동을 멈춰라"고도 덧붙였다.

한 원내대표는 또 국민의힘이 이날과 이튿날에도 장외집회를 예고한 데 대해서도 "민생을 걱정한다던 국민의힘이 오늘과 내일 또 장외로 나가나"라며 "지금은 장외서 정쟁을 키울 때가 아니라 정기국회 예산 심사에 집중할 천금같은 시간"이라고 지적했다.