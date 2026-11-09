[리얼미터] 李 국정지지도 35.9%…조작기소 특검·'오천피' 영향?

이재명 대통령 국정수행 긍정평가율이 전주 대비 1.0%포인트 내린 35.9%로 집계됐다. 부정평가는 60.6%로 집계됐다.

여론조사기관 '리얼미터'가 지난 2일부터 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2528명 대상으로 시행한 주간 정례 조사 결과다.

리얼미터는 "여당의 조작기소 특검법 강행 처리로 여야 대치가 극심해진 가운데, 주 후반 코스피 5000선 붕괴에 따른 증시 급락과 국민연금 손실 논란 등 금융시장 불안이 겹치면서 국정 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 분석했다.

정당 지지율은 국민의힘 39.7%, 더불어민주당 36.5%, 조국혁신당 6.9% 등 순이었다.

국민의힘은 0.5%포인트 하락, 민주당은 1.8%포인트 하락했다. 양당 간 격차는 3.2%포인트로 소폭 늘어났다.

리얼미터는 "국민의힘은 특검법 반대를 위한 장외투쟁 필리버스터 등 강경 대응과 한동훈 복당 및 보수 대통합을 둘러싼 당내 갈등이 부각되면서 소폭 하락"한 것으로 분석했다.

여당인 민주당의 지지율 하락 요인에 대해서는 "신천지 집단가입 의혹과 김민석-정청래 간 책임론, (조국혁신당과의) 합당론을 둘러싼 당내 갈등, 조작기소 특검법 강행 처리 논란" 등을 꼽았다.

정당 지지율 조사는 이 기관이 <아시아경제> 의뢰에 따라 지난 5일부터 이틀간, 전국 18세 이상 유권자 1006명 대상(표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트) 무선전화 100% ARS 방식으로 시행했다. 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 설문지 문항 등 상세사항을 확인할 수 있다.