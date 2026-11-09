포천문화관광재단, 시각예술교육 사업 거점기관 선정

▲포천문화관광재단이 운영하는 '꿈의 스튜디오 포천'이 한국문화예술교육진흥원의 정식 거점기관으로 선정됐다.ⓒ포천문화관광재단

경기 포천문화관광재단이 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 추진하는 시각예술교육 사업의 정식 거점기관으로 선정돼 2027년부터 5년간 국비 5억 원을 지원받는다.

포천문화관광재단은 한국문화예술교육진흥원이 실시한 '2026 꿈의 예술단(스튜디오) 예비거점기관 전환심의'에서 '꿈의 스튜디오 포천'이 정식 거점기관으로 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

꿈의 스튜디오는 아동·청소년이 지역 예술가와 함께 회화, 조소, 공예, 디자인, 미디어 등 다양한 매체를 활용해 창작 활동에 참여하는 문화예술교육 사업이다.

재단은 지난 7월부터 예비거점기관으로 사업을 준비해 왔으며, 10월 말 전국 37개 예비거점기관을 대상으로 실시한 전환심의에서 정식 거점기관으로 선정됐다.

이번 심의에서는 폐교를 재생한 포천38문화예술창작소의 레지던시 공간을 활용하고 전문 예술가를 안정적으로 확보한 점 등이 높은 평가를 받았다.

현재 포천38문화예술창작소에는 입주작가 6팀이 활동하고 있으며, 올해 릴레이 개인전 6회를 개최했다.

재단은 이러한 창작 기반을 활용해 아동·청소년이 예술가의 작업실과 전시를 가까이에서 접하고 작품 제작 과정을 직접 경험할 수 있도록 할 계획이다.

이를 위해 시각예술 분야 경력 5년 이상의 작가 7명을 위촉했으며, 추가 인력풀도 구성했다.

지난 10월에는 아동·청소년 21명이 참여한 시범 프로그램 '내가 그리는 미래의 나'를 4주간 운영했다. 참여 학생들은 책과 디오라마 작품 등을 제작하며 창작 활동을 경험했다.

재단은 시범 운영 결과와 학생·학부모 수요조사를 바탕으로 2027년 정규 교육과정을 평일 오후 중심으로 운영할 예정이다.

이번 선정으로 포천문화관광재단은 연극 분야 '꿈의 극단 포천'에 이어 시각예술 분야까지 두 개의 거점기관을 운영하게 됐다.

이중효 포천문화관광재단 대표이사는 "포천의 아이들이 지역 예술가들과 함께 창작 활동을 경험하며 자신만의 이야기를 작품으로 표현하고 미래의 작가로 성장했으면 좋겠다"고 말했다.

2027년 정규 과정 참여자 모집 일정은 추후 포천문화관광재단 누리집과 사회관계망서비스를 통해 안내할 예정이다.