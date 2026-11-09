연천군 청산면, 경기도 누구나 돌봄 사업 평가 우수 면 선정

▲연천군 청산면이 2026년 3분기 경기도 누구나 돌봄 사업 평가에서 우수 면으로 선정됐다.ⓒ청산면사무소전경

경기 연천군 청산면이 경기도의 2026년 3분기 '누구나 돌봄 사업' 평가에서 우수 면으로 선정됐다.

연천군 청산면은 갑작스러운 질병이나 사고, 가족의 돌봄 부재 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 주민을 지원하기 위해 추진한 돌봄서비스 연계와 위기가구 발굴 활동을 이어가고 있다고 9일 밝혔다.

경기도 누구나 돌봄 사업은 기존 복지제도만으로 해결하기 어려운 돌봄 공백을 해소하고 위기 상황에 놓인 주민에게 필요한 서비스를 신속하게 연결하기 위한 맞춤형 복지사업이다.

청산면은 도움이 필요한 주민을 조기에 발굴하기 위해 마을 이장과 지역사회보장협의체 위원 등 지역 내 인적 안전망을 활용하고 있다.

특히 복지서비스를 신청하지 못하거나 지원제도를 알지 못해 도움을 받지 못하는 위기가구를 찾아가는 현장 중심의 복지행정을 추진하고 있다.

돌봄 대상자의 건강 상태와 생활환경, 가족관계 등을 종합적으로 확인한 뒤 개인별 상황에 적합한 서비스를 연계하는 방식이다.

서비스 제공 이후에도 지속적인 사후 모니터링을 실시해 이용 과정에서 발생하는 불편 사항을 확인하고 필요한 지원이 이어질 수 있도록 관리하고 있다.

이번 우수 면 선정은 지역 내 협력체계를 활용한 위기가구 발굴과 대상자별 돌봄서비스 연계 활동이 평가에서 인정받았다는 의미가 있다.

다만 보도자료에는 실제 돌봄서비스 이용 인원과 지원 건수, 평가 점수 등 구체적인 실적은 공개되지 않았다.

최충열 청산면장은 "돌봄이 필요한 순간은 누구에게나 찾아올 수 있는 만큼 주변의 어려운 이웃을 먼저 살피고 필요한 도움을 신속하게 연결하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 복지 사각지대 없는 청산면을 만들어 나가겠다"고 말했다.