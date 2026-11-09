동두천시, 방치된 빈집 지역자산으로 활용 모색

▲동두천시가 11월 12일부터 운영하는 2026년 도시재생대학 교육생 모집 안내자료.ⓒ동두천시

경기 동두천시가 지역 내 빈집과 유휴공간을 도시재생 자원으로 활용하기 위한 시민 교육과정을 마련하고 교육생 30명을 모집한다.

동두천시는 11월 12일부터 30일까지 생연공유누리센터 2층 대강당에서 '빈집, 도시재생에서 새로운 가능성을 찾다'를 주제로 2026년 도시재생대학을 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 교육은 빈집을 단순한 정비 대상이 아닌 지역경제 활성화와 주민 활동을 위한 공간 자원으로 활용할 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

교육은 총 5회에 걸쳐 진행되며 빈집 활용 정책과 제도를 비롯해 골목상권 활성화, 지역 일자리 창출, 청년 창업과 지역 정착 사례 등을 다룬다.

특히 노후 공간을 재생한 개항로 프로젝트와 빈집은행을 활용한 유휴공간 활용 사례 등 실제 도시재생 현장에서 추진된 사업들을 소개할 예정이다.

청년 창업과 지역 정착을 위한 공간 활용 사례도 교육과정에 포함됐다.

동두천시는 현장 경험을 갖춘 전문가들의 강의를 통해 주민들이 빈집 활용에 관한 구체적인 아이디어를 얻을 수 있도록 프로그램을 구성했다고 설명했다.

빈집 문제는 건축물 관리와 주거환경 개선뿐 아니라 지역 인구와 상권, 공간 활용 정책이 맞물린 도시재생 과제라는 점에서 접근 방식이 중요하다.

이번 교육 역시 빈집을 활용한 지역경제 활성화와 청년 정착 가능성을 살펴보는 데 초점을 맞추고 있다.

다만 이번 보도자료에는 동두천시의 빈집 현황이나 실제 활용 대상 건축물, 향후 사업 예산 등 구체적인 실행계획은 제시되지 않았다.

교육 대상은 동두천 시민이며 모집 인원은 30명이다. 참여를 희망하는 시민은 동두천시 도시재생지원센터에 문의하면 된다.

박형덕 동두천시장은 "이번 교육이 빈집을 단순히 방치된 공간이 아닌 지역의 새로운 가능성을 담는 자원으로 바라보는 계기가 되길 바란다"며 시민들의 참여를 당부했다.