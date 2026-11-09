부산 기술창업기업 뉴라이즌, 지역 최초 신보 '혁신아이콘' 선정

부산의 기술창업기업 뉴라이즌이 지역 기업 최초로 신용보증기금의 '혁신아이콘'에 선정되면서 대규모 금융지원과 해외 진출 지원 등을 통한 사업 확장과 글로벌 시장 진출의 발판을 마련했다.

9일 부산시는 부산기술창업투자원과 함께 육성하고 있는 부산 대표 기술창업기업(부니콘) '뉴라이즌'이 신용보증기금의 '제16기 혁신아이콘'에 선정됐다고 밝혔다.

▲부산시가 지난 3월 뉴라이즌과 부니콘 인증기업 수여식을 진행하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ부산시

'혁신아이콘'은 신용보증기금이 독자적인 기술과 혁신적 사업모델을 보유한 기업을 발굴해 글로벌 유니콘 기업으로 성장하도록 지원하는 스케일업 프로그램이다. 지난 2019년 혁신아이콘 제도 도입 이후 부산 기업이 선정된 것은 이번이 처음으로 뉴라이즌은 전국 선정기업 4개사에 이름을 올리며 기술 경쟁력과 성장 가능성을 인정받았다.

신용보증기금은 기술 혁신성, 성장 가능성, 수익 창출 능력 등을 종합적으로 평가해 선정하며 선정 기업에는 3년간 최대 200억 원의 신용보증(최저 보증료율 0.5% 적용), 최대 30억 원의 보증연계 투자 등 금융지원과 함께 해외 진출, 기술·특허 자문 등 비금융 지원이 제공된다.

뉴라이즌은 지난 2020년 부산에서 창업한 기업으로 반도체 클린룸과 인공지능(AI) 데이터센터 등에 사용되는 공조 필터 소재를 개발·제조하는 딥테크 기업이다. 자체 개발한 나노소재 플랫폼 '듀라필텍스(Durafiltex®)'를 기반으로 기존 유리섬유 공기여과(HEPA) 필터 대비 평균 압력손실을 약 30% 낮추고 분진 포집 용량은 약 1.5배 높인 50nm급 초극세 섬유를 넓은 면적의 필터 소재로 구현할 수 있는 기술을 보유하고 있다.

이동엽 시 금융창업정책관은 "뉴라이즌의 부산 기업 최초 혁신아이콘 선정은 지역 기술창업기업도 전국 단위에서 기술력과 성장 가능성을 인정받을 수 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 유망한 지역 창업기업을 적극 발굴하고 투자·판로·해외 진출 등 성장 단계별 지원을 강화해 '부산형 유니콘 기업' 육성에 힘쓰겠다"고 전했다.