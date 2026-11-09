시흥시, "신천~신림선·GTX-C 오이도역 연장" 국토부 건의

경기 시흥시가 신천~신림선과 GTX-C 오이도역 연장 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 국토교통부에 건의했다.

시흥시는 지난 5일 국토부에 두 사업의 국가철도망 구축계획 반영과 조속한 추진을 요청했다고 9일 밝혔다. 신천~신림선은 시흥 신천역에서 광명과 서울 서남권을 거쳐 관악구 신림역까지 약 16.4㎞를 연결하는 광역철도 구상이다.

▲시흥시청 전경 ⓒ시흥시

시는 2022년 광명시·금천구·관악구와 공동협약을 체결하고 사전타당성조사 등 사업 검토를 진행해 왔다. 지난해 12월 발표된 수도권 서남부 광역철도 민간투자사업의 조속한 추진도 함께 건의했다.

GTX-C 오이도역 연장은 현재 상록수역까지 계획된 노선을 오이도역까지 약 14.2㎞ 연장하는 사업이다. 해당 노선은 2024년 경기도 GTX플러스 기본구상에 포함됐으며, 경기도도 국가철도망 구축계획 반영을 건의한 바 있다.

시는 지역 개발에 따른 장래 교통수요 증가가 사업 추진의 경제성과 타당성을 높일 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “두 사업이 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 국토교통부와 경기도, 관계 지자체와 지속적으로 협력하겠다”고 말했다.