[속보] '줄기세포 논문 조작' 황우석, 한국 국적 버렸다…UAE 국적 취득

줄기세포 부정 연구로 논란이 된 황우석 전 서울대 교수가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득하고 대한민국 국적을 상실한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

9일 법무부 청주출입국·외국인사무소에 따르면 1953년생 황우석 씨는 올해 4월 9일 UAE 국적을 취득했다. 이에 따라 그는 대한민국 국적을 상실했다. 국적법 제15조는 한국 국민이 자진해서 외국 국적을 취득하면 취득 시점에 대한민국 국적을 상실한다고 규정하고 있다.

이 사실은 지난 8월 13일 고시된 국적상실자 명단을 통해 확인됐다.

고시에 기재된 이름과 출생연도, 등록기준지가 황 전 교수의 출신 지역인 충남 부여군이라는 점, 황 전 교수가 현재 UAE에서 연구 활동을 이어가고 있는 점 등을 종합하면 이번 국적상실자 황우석 씨는 황 전 교수와 동일 인물로 추정된다.

황 전 교수는 1953년 1월 29일 충남 부여군 은산면에서 출생했다.

다만 고시에 나온 사실 이외의 추가 정보 확인은 불가능하다.

황 전 교수는 현재 UAE 아부다비 소재 생명공학 연구기관인 'UAE 바이오테크'의 최고경영자(CEO)로 알려졌다.

황 전 교수는 지난 2004년 2월 국제 학술지 <사이언스>에 인간 배아줄기세포를 추출·배양하는 데 성공했다는 연구 결과를 발표하면서 세계적으로 주목받는 과학자로 부상했다. 그러나 2005년 배아줄기세포 연구에 사용된 난자의 출처가 알려지면서 과학윤리 문제가 불거졌고 같은 해 12월 논문에 사용된 줄기세포 사진 등의 데이터가 조작된 것으로 확인되면서 파문이 커졌다.

결과적으로 2005년 12월 황 전 교수 연구팀에 난자를 제공한 미즈메디 병원의 노성일 이사장이 기자회견을 열어 체세포 줄기세포가 아예 존재하지 않는다고 말하면서 사건의 전모가 최종 확인됐다.

황 전 교수는 2006년 서울대에서 파면됐고 연구비 횡령 등의 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

국내에서 연구가 어려워진 황 전 교수는 자신을 따르는 연구원들과 함께 해외로 나갔다. 2013년 러시아에서 매머디 복원 사업을 추진한 그는 2022년 UAE 정부 지원을 받아 현지에서 연구를 이어갔다.