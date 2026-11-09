한국관광공사, 동남아 현지 파트너십 강화로 방한객 유치 총력

한국관광공사는 지난 3~7일까지 박성혁 사장을 필두로 인도네시아 자카르타와 필리핀 마닐라 등에서 방한시장 확대를 위한 현지 세일즈 활동을 펼쳤다.

올해 9월까지 인도네시아에서 한국을 찾은 외래객은 33만629명으로 전년 같은 기간 대비 23.4% 증가하며 가파른 상승세를 보였다.

ⓒ한국관광공사

필리핀 방한객 역시 지난해 61만5141명을 기록해 동남아시아 국가 중 1위를 차지했으며, 올해 9월까지 전년 동기 대비 15.6% 이상 증가하는 등 성장세를 이어가고 있다.

공사는 이러한 방한 수요 증가세를 이어가고, 잠재 수요를 실질적 방한객 유치로 연결하기 위해 현지 주요 기업들과 전략적 파트너십을 구축했다.

먼저, 4일에는 동남아시아 대표 온라인여행사(OTA)인 ‘트래블로카’와 업무협약을 체결했다.

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싱가포르, 말레이시아 등 ‘트래블로카’가 진출한 5개국 네트워크를 활용해 향후 2년간 방한관광객 30만 명을 공동 유치할 계획이다.

이어 6일 필리핀 대표 저비용항공사(LCC) ‘세부퍼시픽 항공’과 협약을 맺었다.

양 기관은 내년 3월 필리핀 현지에서 개최 예정인 대규모 K-팝 공연과 연계한 마케팅을 추진하고, 개별여행객 유치 확대와 지방공항 노선 활성화에 힘을 모을 예정이다.

현지 주요 금융기업과의 협력을 통한 방한객 유치 기반도 넓혔다.

인도네시아 1위 민영은행인 BCA(Bank Central Asia)와 협약을 맺고, BCA 카드 고객 대상 방한 관광 판촉과 결제 혜택 등 프로모션을 추진한다.

필리핀 최대 금융그룹 BDO 유니뱅크(Unibank)와는 업무협약을 통해 가족 단위 방한관광객 확대를 위한 공동 마케팅에 나선다.

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특히, BDO는 주필리핀 대한민국 대사관과 공사가 추진 중인 방한 비자 간소화 제도에 참여하고 있어, 금융 혜택과 비자 편의 제도를 연계한 방한 수요 확대 효과가 예상된다.

BDO 유니뱅크는 1968년 아크미 저축은행으로 출발해 1976년 SM그룹에 인수된 뒤 방코 데 오로로 이름을 바꿨다. 이후 1996년 유니뱅크가 됐고, 2007년 에퀴터블 PCI 은행과 합병해 현재의 형태로 성장했으며 필리핀 최대 규모의 은행 중 하나이다.

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공사 박성혁 사장은 “이번 동남아 세일즈 활동은 현지 기업들과의 긴밀한 협력을 통해 한국에 대한 관심을 실제 방한 수요로 연결했다는 데 의의가 있다”며, “주요 항공업계를 포함한 글로벌 기업과의 다각적 협업을 통해 방한객 유치 규모를 확대하는 것은 물론, 지속가능한 지방관광 활성화와 고부가 수요 창출 등 질적 성장을 견인해 나갈 것”이라고 밝혔다.