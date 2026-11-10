김상욱 울산시장, 중국서 찾은 '해상풍력 성장 기회'…지역기업 공급망 협의체 추진

김상욱 울산시장이 중국 산업현장에서 확인한 해상풍력·그린수소 기술을 울산 주력 제조업과 연결하기 위해 지역기업 공급망 협의체 구성 등 후속 조치에 나선다.

지난 9일 울산시에 따르면 김 시장은 지난 5일부터 8일까지 중국 광둥성 중산·양장·선전시를 방문해 부유식 해상풍력과 수소 생산기술, 자율주행 서비스의 산업화 사례를 살펴봤다.

▲김상욱 울산시장이 5일 중국 광둥성 중산시에 위치한 풍력기업 밍양그룹 본사를 방문해 장촨웨이 회장을 비롯한 경영진과 해상풍력 발전 등 에너지 기술협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ연합뉴스

김 시장은 중산시 밍양그룹 본사에서 장촨웨이 회장 등 경영진과 기술협력 방안을 논의했다. 덕양가스·세진중공업·금양그린파워 등 울산지역 기업들도 동행해 해양구조물 제작과 기자재 공급 등 사업 참여 가능성을 모색했다. 양장시에서는 해상풍력 발전단지와 생산기지를 찾아 설비 제조부터 항만 출하까지 이어지는 공급망을 점검했다.

울산시는 이를 바탕으로 발전사업자와 지역기업, 유관기관이 참여하는 '지역기업 공급망 협의체' 구성을 추진한다. 울산 앞바다 3.5GW 규모 부유식 해상풍력 사업과 연계해 기업별 참여 분야를 발굴하고 항만 활용, 기술개발, 인력양성 등을 논의할 계획이다.

그린수소 분야에서는 재생에너지를 활용한 수전해 기술과 실증 기반을 울산신항 에너지 거점에 연계하는 방안을 검토한다. 수소 생산과 공급뿐 아니라 연료전지 제조, 선박·산업설비 등 활용 분야까지 산업 기반을 확대한다는 구상이다.

선전시에서는 자율주행택시 운영 사례를 확인하고 제조업의 인공지능 전환(AX) 기술도 살펴봤다. 울산시는 이를 자동차·조선·석유화학 등 주력산업의 생산공정 혁신과 도심 교통정책에 활용하는 방안을 검토할 예정이다.

다만 이번 방문에서 구체적인 투자계약이나 지역기업 수주가 확정된 것은 아니다. 김 시장은 부유식 해상풍력을 울산의 조선·해양설비와 항만·물류, 수소산업에 연계해 새로운 성장동력으로 육성하겠다는 뜻을 밝혔다. 울산시는 지역기업 공급망 협의체 구성을 비롯해 기술개발과 실증 등 후속 협력을 구체화할 방침이다.