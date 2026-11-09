군산 청년기업 ‘째보식당’, 군산시 도움으로 미국현지에서 10만달러 수출계약 성사

전북자치도 군산시가 조성 중인 ‘새만금 수산식품 수출가공 종합단지 지역 수산물이 해외시장 공략에 나선다.

군산시에 따르면 수산식품단지 입주기업 ㈜고상한컴퍼니가 미국 현지에서 10만 달러 규모의 수출계약을 체결했다고 밝혔다.

고상한컴퍼니는 지난 2017년 군산시 청년뜰의 지원을 받아 간장게장 전문점 ‘째보식당’으로 출발한 청년기업으로 창업 이후 꾸준한 성장을 이어온 째보식당은 군산시 대표 모범음식점으로 자리 잡았다.

▲고상한컴퍼니 미국 수출계약ⓒ군산시

지난 10월에는 수산가공식품 제조공장을 준공해 다양한 수산가공식품을 직접 생산·판매하는 전문 제조기업으로 발돋움했다.

특히 10월 30일부터 11월 초까지 미국 대표 한국계 슈퍼마켓 체인인 ‘한남체인’에서 현지 판촉행사를 열고 ‘코리안부처리’와 협업해 째보식당 팝업스토어를 성공적으로 운영한 끝에 10만 달러 규모의 정식 수출계약을 확보했다.

㈜고상한컴퍼니 관계자는 “판촉 행사와 팝업스토어를 통해 현지 소비자들과 직접 만나 군산의 맛을 선보인 데 이어 미국 시장에서 수출계약까지 체결해 뜻깊다”며 “앞으로도 군산 수산식품의 우수성을 널리 알리고 미국 현지 유통망을 넓혀 지역 수산가공 산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.

이어 김재준 군산시장은 “군산에서 창업한 청년 기업이 10년 만에 군산 꽃게를 미국에 수출하는 기업으로 성장했다. 청년 창업가가 성장해 세계로 나가는 길을 수산식품단지가 열어 주고 있다”며 “입주기업의 해외 판로 개척과 수출계약이 이어지는 만큼 수산식품단지를 확대해 군산을 수산식품 수출 선도도시로 키우겠다”고 전했다.

한편, 군산시는 연말까지 수산식품단지 제2확산부지와 스마트 수산가공센터 내부 입주시설을 대상으로 사전 수요조사를 진행 중이며 입주 희망 기업의 특성을 반영해 구체적인 입주·관리계획을 수립할 계획이다.