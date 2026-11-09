대전TP, 지역 AI 기업 북미 진출 지원…46건 비즈니스 상담 결실

▲ 2026년 북미시장 진출 지원 프로그램이 진행되고 있다 ⓒ대전테크노파크

대전테크노파크(대전TP)가 대전지역 인공지능(AI) 기업들의 북미시장 진출 지원에 나섰다.

대전TP는 지난 2일부터 6일까지 미국 실리콘밸리 일대에서 지역 AI기업의 해외시장 판로개척을 위한 ‘2026년 북미시장 진출 지원 프로그램’을 운영했다고 9일 밝혔다.

중소벤처기업부와 대전시의 ‘대전지역기업 성장사다리 지원사업’ 일환으로 추진된 이번 프로그램은 내수 중심 기업의 수출형 전환을 위해 마련됐다. 대전TP는 중기부 글로벌허브(SVC) 및 현지 액셀러레이터·벤처캐피탈과 협력체계를 구축했다.

참가기업은 AI IR챗봇 기업 ㈜플랜아이, AI데이터센터용 SOFC 발전시스템 전문 에이치엔파워㈜, AI드론 디지털트윈 인프라 관리의 ㈜시엔에스, AI엔지니어링 시뮬레이션 개발사 ㈜에브리심, AI만성질환 관리 플랫폼 기업 에스디씨웰케어㈜ 등 총 5개사다.

대전TP는 파견 전 온라인 교육과 1:1 맞춤형 멘토링을 제공하며 기업별 IR전략 수립을 사전 지원했다.

실전에 나선 기업들은 ‘AI Summit Silicon Valley 2026’ 참가 및 현지 네트워킹을 통해 총 12회의 IR 피칭과 46건의 1:1 비즈니스 매칭 상담을 소화했다. 이 중 9건은 향후 후속 미팅이 확정됐다. 특히 ㈜시엔에스는 현지 AI 스타트업과 개념검증(PoC) 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 성과를 냈다.

아울러 대표단은 현지 유명 액셀러레이터인 'StartX', 'SkyDeck'과 구글(Google) 본사를 방문해 창업·혁신 생태계 관계자들과 교류하고 향후 협력 방안을 논의했다.

박민범 대전TP 원장은 “기업별 사전 맞춤형 멘토링을 통해 북미 투자자들의 니즈를 미리 파악하고 IR전략에 반영한 것이 주효했다”며 “상담결과가 실제 계약과 투자유치로 이어지도록 후속지원에 만전을 기하겠다”고 말했다.